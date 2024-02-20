Война Семьсот двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 февраля читайте здесь, а фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, попросили приговорить к 3,5 года колонии. Следствие считает, что он действовал по заданию СБУ.
- Суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.
- ФСБ: в Екатеринбурге арестована гражданка России и США по делу о госизмене. Ее обвиняют в сборе денег для ВСУ.
- Войска РФ атаковали Украину дронами и ракетами. По данным ВСУ, все 23 беспилотника удалось сбить.
В результате обстрела Киевского района Донецка погибла мирная жительница, еще пять человек получили ранения, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушили.
Глава аннексированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил об одном погибшем и шести раненых при обстреле.
Всего, заявил Пушилин, повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах города, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты. Он обвинил в обстреле ВСУ.
Польские фермеры засыпали украинским зерном из грузового вагона железную дорогу около пункта пропуска Медика — Шегини на границе с Украиной.
В свою очередь украинские перевозчики проводят ответные протестные акции на пунктах пропуска Рава-Руська — Гребенне и Шегени — Медика, пишет «Страна».
32-летнюю Ксению Хавана (Карелину) арестовали по делу о госизмене еще 8 февраля, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».
По данным правозащитников, патрульные задержали Хавана в Екатеринбурге 27 января за «мелкое хулиганство» и отправили под административный арест на 14 суток. Вынося решение, Орджоникидзевский районный суда ссылался на рапорт сотрудников регионального УФСБ, отмечает «Первый отдел».
7 февраля Ксению Хавана задержали уже по уголовному делу, а на следующий день суд отправил ее под стражу. По данным правозащитников, Хавана обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке сумму в 51,8 долларов на счет украинского фонда «Razom for Ukraine».
Правозащитники предполагают, что сотрудники ФСБ могли найти свидетельства транзакции в телефоне Хавана.
Как отмечает «Первый отдел», арест Хавана совпал с выходом интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсон, в котором обсуждалось дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Отвечая на вопрос о возможном обмене гражданина США, Путин сказал, что «это возможно при встречном движении со стороны наших партнеров».
- О задержании Ксении Хавана стало известно 20 февраля. ФСБ заявила, что в Екатеринбурге по делу о госизмене была задержана жительница Лос-Анджелеса, имеющая двойное гражданство России и США.
- По версии спецслужбы, с февраля 2022 года женщина собирала деньги «в интересах одной из украинских организаций», которые затем направлялись на покупку ВСУ «предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов».
- Статья 275 (государственная измена) предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
Обновление. Мосгорсуд приговорил Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии, сообщили РИА Новости в суде.
Кроме того, Песков заявил, что на послание Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля, будут приглашены участники российского вторжения в Украину.
По словам Пескова, в Кремле не располагают информацией об убийстве в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет Ми-8.
«Мне не известно, были ли какие сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем», — сказал пресс-секретарь президента (цитата по «Интерфаксу»).
19 февраля испанские СМИ сообщили, что Кузьминов был найден мертвым в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. На его теле были обнаружены огнестрельные ранения. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что летчик мертв.
В России первым сообщения о смерти Кузьминова прокомментировал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он заявил, что летчик стал «моральным трупом», когда собирался перегнать вертолет.
Путин сегодня заслушает доклад министра обороны Сергея Шойгу. Об этом, пишет «Интерфакс», рассказали в Кремле.
«В середине дня с докладом у верховного главнокомандующего будет министр обороны Шойгу. Беседа будет доступна для СМИ», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Четыре человека, по предварительной информации, ранены при обстреле Киевского района Донецка, сообщает РИА Новости.
Утром 20 февраля центр Донецка попал под обстрел, повреждены административные здания. Власти аннексированного Донецка пока информацию о пострадавших не комментировали.
«Медиазона» выяснила имя арестованной в Екатеринбурге по делу о госизмене гражданки РФ и США. Ее зовут Ксения Карелина
Журналисты издания, изучив соцсети Карелиной, выяснили, что она училась в Екатеринбурге в лицее имени Дягилева, а в 2013 году окончила УрФУ.
Последний пост на своей странице во «ВКонтакте» она сделала в 2021 году — и тогда же рассказала о получении гражданства США. В интервью, опубликованном летом 2023 года, Карелина рассказывала, что вышла замуж за американца.
«Медиазона» не нашла в соцсетях информацию о сборе денег в пользу ВСУ, в котором обвиняют Карелину. Ее страница в инстаграме сейчас закрыта.
Несколько украинских военных скрываются в подземельях Авдеевского коксохимического завода, утверждает советник главы самопровозглашенной ДНР Ян Гагин.
«Сколько их, мы пока сказать не можем, потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много», — сообщил он в интервью РИА Новости.
Минобороны России накануне объявило, что захватило коксохимический завод в Авдеевке.
Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина по делу о распространении «фейков» о Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС.
Константин Сонин занимал пост проректора Высшей школы экономики, был научным руководителем факультета экономических наук и входил в состав Совета по науке при Минобрнауки РФ. Летом 2022 года Сонина уволили из ВШЭ. Экономист живет и работает за пределами России.
Также суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана по делу о «фейках» об армии.
Авдеевка, Донецкая область
Город Авдеевка под Донецком последние дни занят российскими войсками. Вооруженные силы Украины успели выйти из города до того, как его захватила Россия. Несколько украинских военных попали в российский плен, некоторых из них убили.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения о том, что в Испании был убит российский летчик Максим Кузьминов, который перегнал в Украину вертолет Ми-8.
«В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — заявил Нарышкин.
19 февраля испанские СМИ сообщили, что Кузьминов был найден мертвым в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. На его теле были обнаружены огнестрельные ранения. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что летчик мертв.
Владимир Зеленский опубликовал обращение в честь Дня героев Небесной сотни, который в Украине отмечают 20 февраля.
Сегодня Украина чтит память о подвиге Героев Небесной Сотни. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. Память о том, что наше единство не имеет противника, способного его победить. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю.
10 лет назад украинцы решили раз и навсегда: мы хотим и будем жить только в европейском государстве. Все это 10 лет назад для народа было стимулом бороться.
Все это является стимулом для нас и сегодня. Защищать свою землю. Защищать свою свободу. Защищать свое завтра. Защищать свою Украину.
Небесная сотня — собирательное название погибших участников акций протеста, прошедших на площади Независимости в Киеве в конце 2013 года — начале 2014 года. Акции протеста начались после того, как Виктор Янукович, занимавший в тот момент пост президента, объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В результате акций протеста Янукович был отстранен от поста президента и покинул страну.
Обвинение запросило для Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана, три с половиной года колонии
Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. 22 мая Журавеля арестовали, а еще через пять дней доставили в СИЗО в Грозном.
В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео того, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Российские правоохранительные органы на произошедшее никак не отреагировали.
Исправление. Изначально в этом посте со ссылкой на ТАСС сообщалось, что обвинение запросило для Журавеля шесть лет и 11 месяцев колонии. Позже агентство исправило свою новость.
Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 682 миллиона долларов
Как сообщает SVT, об этом на специальной пресс-конференции объявило правительство страны. Так, Швеция направит Украине десантные катера класса CB90, переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оборудование, гранатометы, ручные гранаты и медицинский транспорт.
Пакет помощи также включает средства, которые позволят Украине заказать новые шведские боевые машины пехоты CV 90.
Как отмечает SVT, это 15-й и самый большой пакет помощи, который Швеция выделила с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территории 11 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерии и системы залпового огня, были атакованы 138 населенных пунктов и 114 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Источники испанского агентства EFE подтвердили, что убитый в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте мужчина — российский летчик Максим Кузьминов, посадивший российский военный вертолет Ми-8 на одной из авиабаз в Украине. По данным агентства, при нем нашли документы, которое следствие считает поддельными.
Первым о том, что Кузьминова нашли мертвым в Испании, сообщил местный телеграм-канал Eureka news. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что Кузьминов мертв. Источник «Украинской правды» в разведке сообщал, что летчик переехал в Испанию вместо того, чтобы оставаться в Украине.
РИА Новости опубликовало фотографию неизвестного объекта, который, как утверждается, упал в Еланском районе Волгоградской области. Глава района заявил агентству, что в результате падения объекта разрушений нет.
Одинцовский городской суд назначил принудительное психиатрическое лечение 19-летнему Максиму Лыпканю, обвиняемому в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Уголовного дело против молодого человека прекратили ввиду «невменяемости в момент совершения преступления».
«Медиазона» пишет, что поводом для уголовного дела стало интервью Лыпканя для «Радио Свобода», в котором он рассказывает о своих антивоенных акциях и о том, как пытался согласовать митинг. «ОВД-Инфо» утверждает, что Лыпканя преследуют из-за постов в телеграм-канале.
- В конце февраля 2023 года силовики пришли с обыском к Лыпканю, на следующий день его отправили в СИЗО. На момент ареста Лыпканю было 18 лет. Он стал самым молодым россиянином, которого обвиняли в «фейках» про армию.
- В июне 2023 года Максим Лыпкань стал одним из лауреатов премии фонда Бориса Немцова, которую вручают за «смелость в отстаивании демократических прав и свобод».
Суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана по обвинению в распространении «фейков» о российской армии
Такое решение вынес Гагаринский районный суд, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Суд признал Гозмана виновным по части 1 статьи 207.3 УК.
На заочном аресте политика настаивало следствие. Поводом для дела против Гозмана стали посты в соцсетях.
Леонид Гозман после начала полномасштабного вторжения уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». В РФ Гозмана объявили «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. После этого Гозман покинул Россию.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли семь ракетных и 87 авиационных ударов, совершили 137 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 81 боевое столкновение. На купянском направлении российские военные предприняли четыре безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении войска РФ шесть раз атаковали подразделения ВСУ в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 14 атак россиян в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили девять атак противника возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили 21 атаку войска РФ недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.
- На новопавловском направлении российские военные пытались наступать в районе Старомайорского Донецкой области. На запорожском направлении ВСУ отразили 11 атак РФ возле Малиновки и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении войска РФ пять раз пытался штурмовать позиции ВСУ.
- Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, пункту управления и 10 зенитно-ракетным системам противника. Силы ПВО Украины уничтожили 23 российских беспилотника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по пункту управления, четырем складам боеприпасов и пяти артиллерийским системам противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Два человека погибли при обстреле в Сумской области
Утром 20 февраля войска РФ нанесли авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района, сообщила военная администрация Сумской области.
В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Возгорание локализовали, в пострадавшем дома найдены тела двух погибших. Разбор завалов и поисковые работы продолжаются. Информация о последствиях обстрелов уточняется.