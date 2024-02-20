Война Семьсот двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

32-летнюю Ксению Хавана (Карелину) арестовали по делу о госизмене еще 8 февраля, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

По данным правозащитников, патрульные задержали Хавана в Екатеринбурге 27 января за «мелкое хулиганство» и отправили под административный арест на 14 суток. Вынося решение, Орджоникидзевский районный суда ссылался на рапорт сотрудников регионального УФСБ, отмечает «Первый отдел».

7 февраля Ксению Хавана задержали уже по уголовному делу, а на следующий день суд отправил ее под стражу. По данным правозащитников, Хавана обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке сумму в 51,8 долларов на счет украинского фонда «Razom for Ukraine».

Правозащитники предполагают, что сотрудники ФСБ могли найти свидетельства транзакции в телефоне Хавана.

Как отмечает «Первый отдел», арест Хавана совпал с выходом интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсон, в котором обсуждалось дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Отвечая на вопрос о возможном обмене гражданина США, Путин сказал, что «это возможно при встречном движении со стороны наших партнеров».