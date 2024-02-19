Война Семьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 февраля читайте здесь.
Главные новости
- Минобороны России отчиталось о захвате коксохимического завода в Авдеевке.
- Губернатор Брянской области сообщил о двух сбитых над регионом беспилотниках.
- Фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова получил премию британской киноакадемии BAFTA.
Отцу-одиночке Алексею Москалеву из Тульской области, осужденному по делу о повторной «дискредитации» армии, сократили срок на два месяца
Об этом сообщает RusNews из Тульского областного суда. Москалеву назначили один год и 10 месяцев колонии вместо двух лет, к которым его приговорили в марте 2023 года.
Кроме того, как пишет RusNews, Москалеву добавили запрет администрировать сайты на два года.
- В апреле 2022 года дочь Алексея, шестиклассница Маша, нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок. С ней провели беседу сотрудники ФСБ, а на Москалева сначала составили протокол о «дискредитации» армии из-за комментариев в «Одноклассниках», а затем против него возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации».
- Машу Москалеву отправили в приют, из которого ее забрала мать, жившая в другом регионе России. По ее собственным словам, она несколько лет не видела дочь.
На мюнхенской конференции по безопасности страны НАТО обсуждали угрозу нападения России как «опасность, требующую срочной реакции», пишет Bloomberg.
Участники альянса сомневаются в том, что США сохранят свою роль в защите Европы в рамках НАТО. The Washington Post пишет, что европейские чиновники в частном порядке обсуждали создание альтернативы альянсу в случае избрания президентом Дональда Трампа. Возможная структура будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США, но может и стать заменой, если эти гарантии будут отменены.
«Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и смотреть, как Россия будет атаковать союзников по НАТО, нам придется переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по отношению к Европе и Украине», — сказал один из собеседников WP.
В частных беседах, как пишет The Washington Post, европейские чиновники и дипломаты часто поднимают идею обещания американцам более жестких действий в отношении Китая в обмен на поддержку Украины и НАТО.
ФСБ России сообщила об убийстве россиянина, готовившего покушение на одного из политиков оккупированной Запорожской области
По данным спецслужбы, россиянин по имени Виталий Дятленко планировал совершить с помощью самодельного взрывного устройства. ФСБ сообщает, что он был завербован Службой безопасности Украины. Сотрудники СБУ также снабжали его взрывчатыми веществами, говорится в сообщении.
На видео, опубликованном ФСБ, мужчина с тростью и сильной хромотой подходит к машине, падает рядом с ней на колени, и, как утверждается в сообщении, в этот момент закладывает бомбу. Опубликовавшее видео РИА Новости пишет, что подозреваемый действовал «под видом инвалида».
При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление.
Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет, уточнили в ФСБ.
«Украинская правда» сообщила о взломе своего аккаунта в соцсетях. На хакерские атаки пожаловались еще три крупных издания
В воскресенье, 18 февраля, редакция «Украинской правды» лишилась доступа к аккаунту в соцсети Х (бывший твиттер).
На странице издания начали появляться фейки — в частности, сообщение о «разгроме» российскими войсками элитных подразделений ВСУ в Авдеевке, написали журналисты. Через час они восстановили доступ к аккаунту.
Госспецсвязи Украины заявило, что несколько крупных СМИ подверглись российской хакерской атаке. Помимо «Украинской правды», это издания Liga.net, «Апостроф» и «Телеграф». Во всех случаях, по данным Госспецсвязи, на страницах размещали фейковую информацию.
Bild: немецкие чиновники при строительстве газопровода «Северный поток — 2» случайно опубликовали документ с информацией о подлодках НАТО
Федеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении сотрудников Горного ведомства города Штральзунд, ответственных за раскрытие государственной тайны при строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщает Bild.
По данным издания, сотрудники ведомства, отвечавшего за выдачу разрешений при строительстве газопровода, в 2018 году опубликовали на своем сайте документ, в котором содержалась информация о районах действия подлодок НАТО и их вооружении.
Обозреватель Bild Николаус Харбуш отметил, что эта информация «могла быть интересна» организаторам взрывов на «Северных потоках».
В воздушных силах Украины сообщили о сбитых ночью над территорией страны четырех ударных беспилотниках Shahed.
Дроны, запущенные из Белгородской области, двигались в направлении Харьковской области. О пострадавших и повреждениях в результате их атаки не сообщается.
Украина согласовала подписание договоров о безопасности еще с несколькими странами, кроме Великобритании, Франции и Германии, объявил Владимир Зеленский.
«Три соглашения есть. Сегодня у нас был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о соглашениях. Даже конкретизировали некоторые нюансы, где были вопросы или разногласия», — цитирует выступление Зеленского после мюнхенской конференции по безопасности «Украинская правда».
- Великобритания стала первой страной, с которой Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности — еще в середине января 2024 года. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. В феврале такие же соглашения были подписаны с Германией и Францией.
- О подписании подобных соглашений говорится в декларации, которую страны «Большой семерки» приняли на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.
Фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию Британской киноакадемии
Фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм».
Получая премию, режиссер фильма Мстислав Чернов подчеркнул, что хочет привлечь внимание не к себе, а к событиям в Украине. «Позавчера был захвачен еще один город, Россия оккупировала Авдеевку — как много городов до этого. История Мариуполя стала символом всего, что случилось, символом борьбы, символом веры. Спасибо за то, что вы усилили наш голос, и давайте продолжать борьбу», — сказал Чернов.
- «20 дней в Мариуполе» — документальная хроника первых дней российского вторжения. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали осажденный российскими войсками город.
Губернатор Брянской области сообщил о двух сбитых над регионом беспилотниках
По данным Александра Богомаза, оба беспилотника были сбиты российскими силами ПВО над Брянским районом. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
Минобороны России также сообщило о пресечении атаки с применением дронов над Брянской областью. В сообщении говорится об одном беспилотнике.
Минобороны России сообщило о взятии под полный контроль коксохимического завода в Авдеевке. Он оставался последним украинским оплотом.
Заявление Минобороны о захвате Авдеевского коксохимического завода приводят государственные РИА Новости и ТАСС. По их данным, в захвате завода участвовала российская группировка «Центр». На административных зданиях, как утверждают в Минобороны, вывесили российские флаги.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из города Авдеевка Донецкой области «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».
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