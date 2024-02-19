Война Семьсот двадцать шестой день. Онлайн «Медузы»

На мюнхенской конференции по безопасности страны НАТО обсуждали угрозу нападения России как «опасность, требующую срочной реакции», пишет Bloomberg.

Участники альянса сомневаются в том, что США сохранят свою роль в защите Европы в рамках НАТО. The Washington Post пишет, что европейские чиновники в частном порядке обсуждали создание альтернативы альянсу в случае избрания президентом Дональда Трампа. Возможная структура будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США, но может и стать заменой, если эти гарантии будут отменены.

«Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и смотреть, как Россия будет атаковать союзников по НАТО, нам придется переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по отношению к Европе и Украине», — сказал один из собеседников WP.

В частных беседах, как пишет The Washington Post, европейские чиновники и дипломаты часто поднимают идею обещания американцам более жестких действий в отношении Китая в обмен на поддержку Украины и НАТО.