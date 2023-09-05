Российский летчик Максим Кузьминов, посадивший вертолет на одной из украинских авиабаз, заявил, что пытался убедить других членов экипажа сдаться, сообщает «Украинская правда».

«Со мной было два члена экипажа. Оружия при себе у нас не было. Летчики у нас летают без оружия. Я ребят успокаивал, я сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, все будет замечательно. Но они начали бояться, начали немножко агрессивно себя вести и выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая их судьба мне неизвестна, но, как следует из СМИ, то, возможно, что их ликвидировали», — заявил Кузьминов во время пресс-конференции в Киеве.

Летчик добавил, что получил ранение. По его словам, при пересечении российско-украинской границы по вертолету открыли огонь. «Кто его начал вести, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу из стрелкового оружия», — заявил Кузьминов.

Он также заявил, что «не просто угнал вертолет, а официально перегнал его из точки А в точку Б», так как маршрут и место посадки были согласованы заранее. Кузьминов утверждает, что непосредственно в боевых действиях во время войны не участвовал, а выполнял только транспортные операции по перевозке военных или грузов. Сейчас, пишет «Украинская правда», он рассматривает возможность вступления в ряды украинских ВВС.

О посадке российского вертолета Ми-8 на украинской авиабазе в Харьковской области стало известно 23 августа. Тогда близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber писал, что экипаж вертолета «по каким-то причинам потерял ориентировку» и пересек линию фронта. По версии канала, летчики случайно приземлились на украинском аэродроме.

В сентябре Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало фильм «Сбитые летчики России», в котором рассказало, что посадка вертолета произошла в рамках спецоперации украинских военных под кодовым названием «Синица». В фильме летчик Максим Кузьминов, управлявший вертолетом, объяснил свой поступок тем, что он против российского вторжения в Украину и не хотел больше в нем участвовать.

Читайте также

Украинская военная разведка показала пилота из РФ, перегнавшего в Украину российский вертолет Ми-8 Он объяснил свой поступок нежеланием воевать

Читайте также

Украинская военная разведка показала пилота из РФ, перегнавшего в Украину российский вертолет Ми-8 Он объяснил свой поступок нежеланием воевать