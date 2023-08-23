На украинской авиабазе приземлился российский вертолет Ми-8. «Украинская правда» утверждает, что его пилота выманила разведка

Российский вертолет Ми-8 некоторое время назад прилетел на одну из авиабаз ВСУ. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник в украинских войсках. Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов, передает «Громадське».

«Официальная информация будет. Предварительно, да, такая информация есть. Немного нужно подождать, ведется работа и с экипажем в том числе. Все хорошо, новости будут», — сказал Юсов.

«Украинская правда» называет произошедшее спецоперацией ГУР, которая длилась более шести месяцев.

По словам высокопоставленных источников издания в спецслужбах, украинская разведка якобы выманила пилота Ми-8 в Украину. Вертолет совершал полет между двумя авиабазами и перевозил детали к российским истребителям Су-27, Су-30СМ. «Украинская правда» утверждает, что вместе с пилотом на борту были еще двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате, как утверждается, Ми-8 приземлился в Харьковской области.

По данным издания, «в результате спецоперации» двое членов экипажа были убиты. Пилот и его семья находятся в Украине. Издание уточняет, что семью «заранее вывезли из РФ».

«Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам», — говорится в сообщении.

Издание не уточняет, когда семью пилота вывезли из России, был ли пилот завербован и по какой причине он приземлился на украинской авиабазе.

Первым о потере Ми-8 написал близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber. Он утверждает, что вертолет пропал «пару недель назад». По его версии, экипаж «по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек ленточку». Он предположил, что причиной мог стать отказ навигации или «радиоигра» со стороны украинских военных.

«Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина. Поняв куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолете на земле», — говорится в посте.

Канал утверждает, что двое членов экипажа погибли, командир ранен.

После публикации украинских СМИ в телеграм-канале вскоре появился еще один пост. В нем автор канала назвал «херней» информацию про «полугодовой хитрый план» украинской разведки. Он подтвердил, что на опубликованном «Украинской правдой» фотографии снят пропавший вертолет, но утверждает, что СМИ обрезали фото, «чтобы в кадры не попал расстрелянный блистер».

«Семьи и близкие членов экипажа со мной на прямой связи почти все это время. Все они находятся в России», — говорится в посте.

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