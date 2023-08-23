Война Пятьсот сорок шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 августа читайте здесь.
Главные новости:
- В Москва-Сити упал беспилотник. Еще два дрона, заявило Минобороны РФ, сбиты в Подмосковье.
- Войска РФ ударили дронами по Одесской области. Атака продолжалась три часа, повреждены зернохранилища.
- По данным РИА Новости, Сергея Суровикина на посту командующего ВКС сменил Виктор Афзалов.
- В Белгородской области, по заявлению властей, три мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника.
Телеграм-канал Baza опубликовал фото и видео из Химок, где, по заявлению российских властей, силы ПВО сбили беспилотник.
По данным канала, от падения обломков дрона пострадали три здания: магазин и частный дом в Старбеево и складское помещение на Ватутинском шоссе.
Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что украинские военные «имели успех» в направлении Новопрокоповки и Новоданиловки Запорожской области.
В сообщении ведомства сказано, что силы обороны Украины «закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы».
Новопрокоповка находится южнее Работино на трассе, ведущей в Токмак Запорожской области. Двигаясь в ее направлении, ВСУ пытаются обойти Работино с востока. Новоданиловка расположена возле Орехова.
Пять человек пострадали из-за обстрела Херсона, сообщает офис генерального прокурора Украины.
В ведомстве заявили, что российские войска утром 23 августа ударили управляемой авиабомбой по зданию детского сада. «В зоне поражения взрывной волны оказались многоквартирные дома, расположенные рядом», — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, как заявляют украинские власти, центр Херсона обстреляли из артиллерии. Повреждены дома, магазины, линии электропередачи и газопровод.
Глава Херсонской области Александр Прокудин, в свою очередь, сообщил, что российские военные около четырех часов утра сбросили две управляемые авиабомбы на детский сад и жилые дома. По его словам, пострадали шесть человек.
Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
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В Химках, где ПВО сбила дрон, обрушился угол второго этажа частного дома, еще несколько домов, магазин продуктов и ангар повреждены осколками, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
«Сегодня ночью система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над нашим округом. Самое главное — пострадавших нет. Лично прибыл на место происшествия. Держу ситуацию на контроле. Экстренные службы и Следственный комитет продолжают работу», — написал глава Химок в ВК.
В ночь на 23 августа беспилотник упал в Москва-Сити. Еще два дрона, как заявили в Минобороны РФ, сбили в Московской области — в Химках и в Можайском районе. В экстренных службах говорили, что в Химках обломки беспилотника повредили крышу частного дома, а также нежилое здание с магазинами.
Последствия атаки дронов на юге Украины
В ночь на 23 августа южные регионы Украины подверглись удару беспилотников. Как заявили в Воздушных силах ВСУ, российские войска запустили 20 ударных дронов «Шахед». Украинские войска уничтожили 11 беспилотников: девять в Одесской области и два в Запорожской. В оперативном командовании «Юг» заявили, что под удар попали зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье, в складе произошел пожар. Мирные жители не пострадали.
Российские военные продолжили использовать понтонные переправы после того, как ВСУ ударили по мостам на границе аннексированных Крыма и Херсонской области, сообщает военная разведка Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине.
В заявлении, опубликованном в твиттере Минобороны Великобритании сказано, что по состоянию на середину августа 2023 года российские войска продолжали наводить понтонные мосты в районе Чонгара и Геническа на границе между югом Украины и Крымом. Два постоянных моста получили повреждения в результате украинских высокоточных ударов в начале августа.
«Понтонные мосты вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелой техники, доставляющей боеприпасы и вооружение на фронт. В результате российские войска частично зависят от длительной переправы через Армянск на севере Крыма. Это еще больше затрудняет работу российской логистической сети на юге», — говорится в обзоре британской разведки.
Чонгарский и Генический мосты между Крымом и Херсонской областью подверглись обстрелу 6 августа. ВСУ подтвердили, что нанесли удар по мостам. В «администрации» аннексированной Херсонской области говорили, что украинская армия ударила ракетами Storm Shadow. «Администрация» утверждала, что восстановила движение по мостам.
Три мирных жителя Белгородской области погибли из-за удара беспилотника по территории санатория в селе Лавы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, они погибли при повторном обстреле санатория.
«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», — сообщил Гладков.
Ранее сегодня губернатор заявил, что беспилотник сбросил две гранаты на территорию санатория. Тогда никто не пострадал.
Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил (ВСК) РФ вместо генерала Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его словам, Суровикин освобожден от должности.
РИА Новости отмечает, что Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал объединенной группировкой российских войск в Украине.
Накануне источники РБК сообщили, что Суровикина освободили от должности в связи с переходом на другую работу, сейчас он в краткосрочном отпуске. Журналист Алексей Венедиктов утверждал, что Суровикина сняли с поста главкома ВКС, но оставили в распоряжении Минобороны РФ.
- Суровикин командовал Воздушно-космическими силами РФ с 31 октября 2017 года.
- В октябре 2022-го — январе 2023 года Суровикин командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 занимал пост замкомандующего.
- После мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина по меньшей мере 13 старших офицеров российской армии, в том числе Суровикина, задержали для допроса, писала в июле газета The Wall Street Journal.
Последствия удара по Москва-Сити
Войска РФ ударили дронами по Одесской области. Повреждены зернохранилища
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, целью атаки, которая продолжалась три часа, стали объекты гражданской инфраструктуры.
«К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где начался пожар, общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища», — написал Кипер, добавив, что люди не пострадали.
Силы обороны юга Украины, в свою очередь, сообщили, что группа дронов был запущена с восточного побережья Азовского моря. Всего российские войска запустили 20 дронов, девять из них удалось сбить в Одесской области, еще два — в Запорожской. Оставшиеся дроны повредили зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. Среди гражданского населения пострадавших нет.
В Москва-Сити упал беспилотник
Беспилотник в ночь на 23 августа врезался в строящееся здание в Москва-Сити. Как сообщил мэр города Сергея Собянин, «выбиты несколько окон в двух соседних пятиэтажках». Пострадавших, по его словам, нет. Масштаб причиненного ущерба оценивается.
Еще два дрона, заявил Собянин, сбиты на подлете к Москве — в Можайском районе Подмосковья и в районе Химок. В Химках, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, обломки беспилотника повредили частный дом, у которого частично обрушилась крыша и выбиты окна, а также нежилое здание с магазинами. Люди не пострадали.
В Минобороны РФ заявили об «очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку», которую удалось пресечь. В сообщении военного ведомства говорится, что дрон в Москва-Сити «был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы» и упал, потеряв управление, а два других беспилотника были уничтожены средствами ПВО в воздухе.
Из-за атаки дронов аэропорты московского авиаузла временно прекращали принимать и отправлять рейсы. На запасные аэродромы ушли два самолета, сообщает РБК со ссылкой на Росавиацию.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В ночь на 23 августа российские войска нанесли удар дронами «Шахед» по Украине. Информация о последствиях атаки уточняется.
- За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных и 58 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- За день произошло более 30 боевых столкновений. Украинские военные отбили атаки российских сил в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
- Силы обороны Украины продолжают наступать на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, один пункт управления.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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