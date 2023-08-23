Война Пятьсот сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

Российские военные продолжили использовать понтонные переправы после того, как ВСУ ударили по мостам на границе аннексированных Крыма и Херсонской области, сообщает военная разведка Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине.

В заявлении, опубликованном в твиттере Минобороны Великобритании сказано, что по состоянию на середину августа 2023 года российские войска продолжали наводить понтонные мосты в районе Чонгара и Геническа на границе между югом Украины и Крымом. Два постоянных моста получили повреждения в результате украинских высокоточных ударов в начале августа.

«Понтонные мосты вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелой техники, доставляющей боеприпасы и вооружение на фронт. В результате российские войска частично зависят от длительной переправы через Армянск на севере Крыма. Это еще больше затрудняет работу российской логистической сети на юге», — говорится в обзоре британской разведки.

Чонгарский и Генический мосты между Крымом и Херсонской областью подверглись обстрелу 6 августа. ВСУ подтвердили, что нанесли удар по мостам. В «администрации» аннексированной Херсонской области говорили, что украинская армия ударила ракетами Storm Shadow. «Администрация» утверждала, что восстановила движение по мостам.