РИА Новости: Сергея Суровикина на посту командующего ВКС сменил Виктор Афзалов

Источник российского государственного агентства РИА Новости подтвердил, что генерал Сергей Суровикин освобожден от должности главкома Воздушно-космических сил России.

«Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — заявил собеседник агентства.

Афзалов занимает должность начальника главного штаба ВКС России с августа 2018 года Он, сообщает РИА Новости, уже был исполняющим обязанности командующего ВКС, когда Суровикин возглавлял Объединенную группировку войск, участвующих во вторжении в Украину.

22 августа бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что указом президента РФ Суровикин снят с поста командующего ВКС. Самого указа в открытом доступе нет. Источники РБК, в свою очередь, сообщили, что Суровикин освобожден от должности главнокомандующего Воздушно-космических сил России «в связи с переходом на другую работу». Пока, по данным собеседников издания, Суровикин находится «в краткосрочном отпуске».

Суровикин возглавил командование Воздушно-космическими силами РФ с 31 октября 2017 года. В октябре 2022-го — январе 2023 года он командовал Объединенной группировкой российских войск в Украине, а с 11 января 2023 занимал пост заместителя ее командующего.

После попытки мятежа, устроенной основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, появились сообщения, что Суровикин, как и ряд других высокопоставленных российских офицеров, отстранен от службы и задержан. Официально эту информацию не подтверждали, но Суровикин в публичном пространстве не появлялся.

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