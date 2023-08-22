Алексей Венедиктов сообщил об отставке генерала Суровикина с поста командующего ВКС. Официальных подтверждений этому нет

Генерал Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами РФ. Об этом в своем телеграм-канале написал бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на указ президента РФ.

Как утверждает журналист, в указе также говорится, что Суровикина оставят в распоряжении Минобороны РФ.

Официально такой указ не публиковался.

Журналистка Ксения Собчак пишет, что, по ее сведениям, Суровикин был уволен закрытым указом еще 18 августа.

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Суровикин возглавил командование Воздушно-космическими силами РФ с 31 октября 2017 года. В октябре 2022-го — январе 2023 года он командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 занимал пост заместителя командующего.

Во время мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня 2023 года Суровикин записал видеообращение к наемникам с призывом вернуться в места дислокации. После этого он не появлялся в публичном поле. В прессе появлялась информация, что Суровикина задержали. Как утверждал The Wall Street Journal, после мятежа ЧВК Вагнера в Минобороны РФ отстранили от службы или уволили около 15 российских офицеров.

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