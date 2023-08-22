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Война Пятьсот сорок пятый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 августа читайте здесь.

В ЮАР начинается саммит БРИКС

Глава российской делегации Сергей Лавров уже прилетел в Йоханнесбург. Россия — единственная из пяти стран-участниц, которая не будет представлена главой государства. Владимир Путин не полетел в ЮАР из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда.

В Йоханнесбурге открывается саммит БРИКС, на который из-за угрозы ареста решил не ехать Владимир Путин. Что будут обсуждать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР? И почему съезд все равно критически важен для Кремля?

В Йоханнесбурге открывается саммит БРИКС, на который из-за угрозы ареста решил не ехать Владимир Путин. Что будут обсуждать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР? И почему съезд все равно критически важен для Кремля?

Минобороны РФ заявило о двух сбитых беспилотниках в Брянской области

Два аппарата, сообщили в ведомстве, обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ. В результате их падения никто не пострадал.

Ведомство также сообщило, что поздно вечером в понедельник еще два дрона были сбиты над территорией Крыма.

Компания Uniqlo расторгла договоры аренды всех своих магазинов в России

Арендные соглашения были разорваны с выплатой штрафных санкций, весь персонал уволен с выплатой компенсаций в 11 окладов каждому, а японские менеджеры переведены в другие страны.

После начала российского вторжения в Украину Uniqlo закрыла свои магазины, но еще год платила зарплаты сотрудникам и сохраняла офис в РФ. Теперь же российское юридическое лицо ретейлера прекратило какую-либо деятельность. 

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Ночью в Подмосковье сбиты два беспилотника

Один аппарат был сбит в Часцах в Одинцовском городском округе, другой — в Павшинской пойме в Красногорске.

В Красногорске взрывной волной выбило стекла в многоэтажном жилом доме. Никто не пострадал, но повреждения получили несколько автомобилей.

Из-за атаки беспилотников в московских аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничивали полеты. Сейчас они работают в обычном режиме.

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Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.