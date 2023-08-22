Война Пятьсот сорок пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 августа читайте здесь.
Минобороны РФ заявило о двух сбитых беспилотниках в Брянской области
Два аппарата, сообщили в ведомстве, обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ. В результате их падения никто не пострадал.
Ведомство также сообщило, что поздно вечером в понедельник еще два дрона были сбиты над территорией Крыма.
Компания Uniqlo расторгла договоры аренды всех своих магазинов в России
Арендные соглашения были разорваны с выплатой штрафных санкций, весь персонал уволен с выплатой компенсаций в 11 окладов каждому, а японские менеджеры переведены в другие страны.
После начала российского вторжения в Украину Uniqlo закрыла свои магазины, но еще год платила зарплаты сотрудникам и сохраняла офис в РФ. Теперь же российское юридическое лицо ретейлера прекратило какую-либо деятельность.
Ночью в Подмосковье сбиты два беспилотника
Один аппарат был сбит в Часцах в Одинцовском городском округе, другой — в Павшинской пойме в Красногорске.
В Красногорске взрывной волной выбило стекла в многоэтажном жилом доме. Никто не пострадал, но повреждения получили несколько автомобилей.
Из-за атаки беспилотников в московских аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничивали полеты. Сейчас они работают в обычном режиме.
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