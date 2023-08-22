Война Пятьсот сорок пятый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ заявило о двух сбитых беспилотниках в Брянской области

Два аппарата, сообщили в ведомстве, обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ. В результате их падения никто не пострадал.

Ведомство также сообщило, что поздно вечером в понедельник еще два дрона были сбиты над территорией Крыма.