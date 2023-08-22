Муниципалитетам Петербурга поручили закупить билеты на стадионный концерт Shaman в рамках госзаказа

Как минимум четыре муниципальных образования Санкт-Петербурга приобрели в рамках госзаказа билеты на концерт «Я русский» певца (настоящее имя — Ярослав Дронов), который состоится 9 сентября на «Газпром Арене».

Издание «Закс.ру» обнаружило соответствующие контракты на покупку билетов от МО «Юго-Запад», «Семеновский», «Академическое» и «Северный».

В частности, в «Академическом» заплатили 65 тысяч рублей за 50 билетов, в «Северном» — 50,3 тысячи рублей за 35 билетов, в «Юго-Западе» — 36 тысяч рублей за 60 билетов, а в «Семеновском» — 12 тысяч рублей за 20 билетов.

Как рассказали «Фонтанке» в одном из муниципалитетов, в каждом районе рекомендовали выкупить до 200 билетов на концерт Шамана.

Собеседник издания утверждает, что несколько муниципалитетов оформили контракт как малую закупку, то есть без публикации контракта.

Глава совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов заявил журналистам, что он не в курсе, принуждали ли муниципалитеты покупать билеты на концерт исполнителя, но ничего плохого он в этом не видит.

«Что в этом плохого? Закупают, потому что мероприятие проходит в памятный день для всех ленинградцев», — сказал Беликов. По его словам, 9 сентября — день, следующий за днем начала блокады Ленинграда.

Концерт на «Газпром Арене» заявлен как один из самых масштабных в гастрольном туре Шамана, в рамках которого певец планирует дать свыше 100 концертов в разных городах России. «В этот вечер на „Газпром Арене“ ожидается не менее 60 тысяч зрителей. Концерты Shaman всегда проходят с аншлагом», — говорится в анонсе концерта.