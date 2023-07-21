Российский «патриотический» певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил новый клип на песню «Мой бой». Как утверждается в описании видео, клип снят «в зоне проведения » во время благотворительного тура исполнителя «по городам Новороссии».

После российского вторжения в Украину певец Шаман принимал участие во многих пропагандистских провоенных мероприятиях, в том числе в концерте в Лужниках в годовщину войны, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, певец встречался с ранеными российскими военными, давал концерты в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в аннексированной части Херсонской области. ВЦИОМ назвал Дронова вторым по популярности исполнителем 2022 года — после Олега Газманова.

За сутки новый клип Шамана собрал на ютьюбе более миллиона просмотров. В видео показаны кадры, судя по всему, с одного из концертов певца перед российскими военными. По крайней мере многие люди в зале одеты в камуфляж. Сам исполнитель при этом выступает с патронташем на поясе.

Кадры с выступления перемежаются роликами с разрушенными домами, российской военной техникой, участниками вторжения войск РФ в Украину, а также, вероятно, жителями захваченных городов.

После выхода клипа о нем написали российские пропагандистские СМИ. Вот, например, рецензия от РИА Новости: «В композиции говорится о силе боевого духа солдата, который верит в вечные ценности и становится сильнее от выпавших на его долю трудностей».

В самой песне есть такие слова:

Каждый день мне в сердце стреляет больней,

Но эти раны делают только сильней.

И я слышу, как вторят со мною сердца:

«Я русский, я иду до конца!»

Это мой бой —

До последнего вдоха!

Мой бой —

Даже если плохо!

Мой бой —

Пока не гаснет огонь, бьется сердце

И я живой!

Комментаторы в соцсетях посмотрели клип на ютьюбе с немецкими субтитрами и усмотрели отсылки к манифесту Адольфа Гитлера . В частности, на это обратили внимание журналисты Илья Шепелин и Артемий Троицкий.

Посудите сами:

SHAMAN — МОЙ БОЙ (музыка и слова: SHAMAN) SHAMAN

При этом зрители гадают, специально или случайно эта отсылка появилась в песне.

Другие комментаторы вспомнили, что в одном из предыдущих клипов Шаман показал жест, похожий на нацистское приветствие, а его образ сравнили с представителями гитлерюгенда.

Речь идет о клипе «Мы», опубликованном на ютьюб-канале певца 20 апреля. В ролике Шаман гуляет по Красной площади с повязкой в виде российского флага на левом плече. В конце первого припева взмахивает левой рукой на уровне груди.

Репортаж «Медузы» с концерта Шамана

«Я знаю, как вы меня любите, родные, и это взаимно!» «Медуза» сходила на московский концерт Шамана. В 2022 году он стал главным «патриотическим» певцом России (естественно, яростно поддерживая войну)

Репортаж «Медузы» с концерта Шамана

«Я знаю, как вы меня любите, родные, и это взаимно!» «Медуза» сходила на московский концерт Шамана. В 2022 году он стал главным «патриотическим» певцом России (естественно, яростно поддерживая войну)