Война Пятьсот сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 августа читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны России сообщило о двух сбитых беспилотниках в Московской области.
- Губернатор Подмосковья заявил, что в результате падения обломков дрона в Истринском районе пострадали два человека.
- Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах. Губернатор объяснил это переходом самолета на сверхзвуковую скорость, в телеграм-каналах сообщали о работе ПВО.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — восемь. В Журавлевке ВСУ сбросили с беспилотника четыре осколочных боеприпаса. Кроме того, три беспилотника самолетного типа сбиты в селе Соломино. Пострадавших и разрушений нет.
По словам Гладкова, в Валуйском районе по окраине хутора Старый выпущено семь минометных снарядов. В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждает, что звуки взрыва в Ростове-на-Дону связаны с «переходом самолета на сверхзвук».
«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в его телеграм-канале.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что над Ростовом-на-Дону работала система ПВО, сбиты три украинские ракеты.
По его словам, для атаки на город были задействованы зенитные ракеты С-200. Аналогичные ракеты применялись при обстрелах Таганрога и Крымского моста.
Официально ни Минобороны РФ, ни власти Ростовской области не комментировали взрывы в городе, о которых сообщали жители.
В Калужской области отражена атака беспилотников
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром 21 августа «несмотря на сложные метеорологические условия» на территории Кировского района отразили атаку беспилотников.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, заявил глава области.
Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрыва в городе. По их словам, в некоторых домах треснули стекла на окнах.
Взрыв также слышен на видео, которое публикует телеграм-канал «Новости Ростова».
ТАСС: встреча Путина и Эрдогана в Турции маловероятна
«На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно, и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность», — сообщает ТАСС со ссылкой на «источник в Анкаре».
В начале августе в канцелярии Эрдогана сообщили, что президенты договорились о визите Путина в Турцию. При этом в Кремле заявили, что Путин и Эрдоган договорились о «продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров».
Зеленский: все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит
Президент Украины, выступая в парламенте Дании, заявил, что российские власти «не ограничатся» Украиной.
«Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не устоит», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что Украине удастся выстоять и он стремится к тому, чтобы партнеры это «услышали, увидели и почувствовали».
В Санкт-Петербурге задержали 25-летнего работника филармонии имени Шостаковича, у него нашли «три листовки с призывами бороться на стороне Украины в рядах националистической организации», пишет «Фонтанка».
Издание также утверждает, что в телефоне мужчины якобы нашли переписку с неким «куратором, с которым обсуждалась в том числе финансовая помощь Вооруженным силам Украины».
Baza утверждает, что у задержанного нашли листовки «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», воюющих на стороне Украины.
Владимир Зеленский выступает с речью в парламенте Дании, сообщает офис президента Украины.
На станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги около 06:00 подожгли релейный шкаф, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЖД.
«В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика», — сообщили в компании.
Губернатор Подмосковья сообщил о двух пострадавших в результате падения беспилотника
Андрей Воробьев заявил, что обломки дрона упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра. Пострадали два человека. Мужчина госпитализирован, женщина от госпитализации отказалась.
Кроме того, выбиты окна в трех домах, сообщил губернатор.
Baza: один человек пострадал в результате падения обломков сбитого беспилотника в Подмосковье
По информации телеграм-канала, ранения получил пенсионер, проживающий в СНТ «Дорожник-1» в Истринском районе.
Официального подтверждения этой информации нет.
Согласно сервису «Яндекс. Расписание», в московских аэропортах задерживаются 93 рейса.
В «Росавиации» сообщили, что утром 21 августа 45 пассажирских рейсов и два грузовых перенаправили на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждает, что беспилотник, который сбили в Истринском районе, «упал на соседней с нами улице».
Телеграм-канал Mash публикует видео пролета дрона, который был вскоре сбит в Истринском районе
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 29 авиационных ударов и совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;
- В течение суток произошло более 25 боевых столкновений;
- На купянском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области, на бахмутском — в районе Курдюмовки Донецкой области;
- ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки в Донецкой области;
- Украинские войска продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны РФ сообщило о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье
Военное ведомство утверждает, что 21 августа около 06:50 силы ПВО обнаружили над территорией Московской области беспилотник, он был подавлен средствами радиэлектронной борьбы. Дрон упал в районе населенного пункта Покровской Рузского района, пострадавших нет.
Кроме того, по данным Минобороны, в 08:16 ПВО обнаружили и сбили беспилотник над территорией Истринского района Подмосковья.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве. Других подробностей он не привел.
Из-за беспилотников временно ограничивали прием и вылет самолетов аэропорты Внуково и Домодедово. Вскоре они возобновили работу в штатном режиме. РИА Новости сообщало, что рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместе Шереметьево приземлился в Казани. Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты».
Здравствуйте. Сегодня 544-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.