Война Пятьсот сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — восемь. В Журавлевке ВСУ сбросили с беспилотника четыре осколочных боеприпаса. Кроме того, три беспилотника самолетного типа сбиты в селе Соломино. Пострадавших и разрушений нет.

По словам Гладкова, в Валуйском районе по окраине хутора Старый выпущено семь минометных снарядов. В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое.