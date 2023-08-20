Война Пятьсот сорок третий день. Онлайн «Медузы»

Карин Кнайсль работала министром иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. Она всегда поддерживала внешнюю политику России (например, не высылала дипломатов после отравления в Солсбери), танцевала с Владимиром Путиным на собственной свадьбе и входила в совет директоров «Роснефти» даже после начала полномасштабной войны.

В августе Кнайсль, которая покинула Австрию «из-за угроз», внезапно обнаружили в деревне Петрушово в Рязанской области — там она сняла домик на лето. И все это время она постоянно участвует в официальной пропаганде. «Медуза» показывает, как это выглядит, и рассказывает, останется ли бывшая глава МИД Австрии в России.

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Бывшая глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным на свадьбе, поселилась в деревне под Рязанью — и стала героиней госпропаганды Она хвалит форум Минобороны, принимает казаков и критикует Украину и Запад

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