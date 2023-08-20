Война Пятьсот сорок третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 августа читайте здесь.
Чернигов, 19 августа
Последствия российского ракетного удара по центру Чернигова. Погибли семь человек, включая шестилетнюю девочку, ранены 148 человек, в том числе 15 детей. Ракета разрушила драмтеатр, где в этот момент проходил фестиваль дронов. О месте проведения мероприятия участникам сообщили за несколько часов до начала.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает о «попытке теракта с использованием дронов-камикадзе», предпринятой в регионе ранним утром 20 августа.
Чиновник утверждает, что по беспилотникам «успешно отработали» средства радиоэлектронной борьбы, ПВО не применялась «из-за малого размера цели».
В результате два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска.
Жертв и разрушений нет, добавил Голубев.
Карин Кнайсль работала министром иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. Она всегда поддерживала внешнюю политику России (например, не высылала дипломатов после отравления в Солсбери), танцевала с Владимиром Путиным на собственной свадьбе и входила в совет директоров «Роснефти» даже после начала полномасштабной войны.
В августе Кнайсль, которая покинула Австрию «из-за угроз», внезапно обнаружили в деревне Петрушово в Рязанской области — там она сняла домик на лето. И все это время она постоянно участвует в официальной пропаганде. «Медуза» показывает, как это выглядит, и рассказывает, останется ли бывшая глава МИД Австрии в России.
Курск, 20 августа
Российские СМИ публикуют кадры последствий атаки беспилотника по железнодорожному вокзалу в Курске. По данным губернатора, пострадали пятеро пассажиров, которые получили легкие ранения от осколков стекол.
Владимир Зеленский в обращении по итогам 542-го дня войны высказался о российском ударе по Чернигову.
Сегодня разные лидеры, представители государств, международных организаций осудили очередной чрезвычайно подлый российский удар по Украине, по нашему Чернигову. Я благодарен каждому и каждому в мире, кто сегодня выразил соболезнования Украине, нашему народу.
К сожалению, семь человек погибли в Чернигове от российской ракеты, среди них девочка, ее звали Софья, шесть лет ей было… Мои соболезнования родным! Раненых и травмированных — 144 и среди них 15 детей. Ракета прямо по центру города. И это — в праздник Преображения Господня, православный праздник.
Я уверен: наши воины ответят России на этот теракт. Ощутимо ответят.
Украинские СМИ распространяют фото погибшей в Чернигове девочки. По данным офиса генпрокурора Украины, она стала 503-м ребенком, погибшим в результате российской агрессии.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что в ночь на 20 августа была осуществлена «попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении». По его словам, атаку пресекли силы ПВО.
Минобороны РФ отчиталось, что украинский дрон самолетного типа был обнаружен около 04:00 20 августа над территорией Ступинского района Московской области.
«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет», — сообщили в военном ведомстве.
В Росавиации заявили, что из-за атаки дрона утром воскресенья ограничивались полеты во Внуково и Домодедово, но сейчас все аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно.
В Курске беспилотник врезался в железнодорожный вокзал
Как пишет губернатор Курской области Роман Старовойт, украинский дрон попал в крышу и загорелся. Пожар ликвидировали в 3:46 утра 20 августа.
Взрывной волной повреждены фасад, зал ожидания, пешеходный тоннель и первая платформа, которая сейчас временно перекрыта.
Во время ночной атаки в здании вокзала находились 50 человек, их эвакуировали.
Пятеро получили легкие ранения от осколков стекол.
В своем телеграм-канале губернатор опубликовал фотографии последствий атаки дрона.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли пять ракетных и 61 авиационный удар, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины. В результате российских терактов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- За сутки произошли 32 боевых столкновения.
- На бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области.
- На марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
- На шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного.
- Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по зенитно-ракетному комплексу.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 543-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.