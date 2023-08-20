Беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске. Пять человек пострадали

В ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В результате атаки на крыше вокзала произошел пожар. К утру его потушили. Также пострадали фасад и первая платформа вокзала. Взрывной волной нанесены повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

По словам губернатора, пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Старовойт также опубликовал фотографии последствий атаки.

Роман Старовойт

Роман Старовойт

Роман Старовойт

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Курская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Так, 8 августа Роман Старовойт сообщал, что дрон-камикадзе упал на территории монастыря в Курской области. Тогда пострадал ребенок. 11 августа курский губернатор сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках. Через два дня Минобороны РФ отчиталось, что российские силы ПВО сбили еще один дрон в регионе.