Курский губернатор сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках

В ночь на 11 августа в Курской области сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По данным чиновника, силы ПВО уничтожили дроны на подлете к Курску около 23:00 четверга.

«Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!» — написал Старовойт в телеграме.

Других подробностей инцидента губернатор не привел.

8 августа губернатор Курской области сообщал о падении украинского дрона-камикадзе на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе. По словам Старовойта, в результате инцидента пострадал ребенок, получивший легкие осколочные ранения руки.