На территорию монастыря в Курской области упал дрон-камикадзе. Пострадал ребенок

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камиказде, запущенный с территории Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадал ребенок, у него легкие осколочные ранения руки. Ему оказали помощь на месте, но решили доставить в центральную районную больницу для осмотра.

Настоятель монастыря игумен Питирим сказал РБК, что беспилотник попал не в здание, а разбился на газоне.

Читайте также

Война Пятьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»