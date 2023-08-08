Война Пятьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 7 августа — здесь.
Главные новости:
- В результате обстрела города Покровск в Донецкой области погибли семь человек, несколько десятков получили ранения.
- В Польше возобновили прокачку нефти на поврежденной нитке трубопровода «Дружба».
- США официально одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams.
Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев заявил, что четверых его родственников принудительно отправили на войну в Украину
Как сообщил Янгулбаев в своем телеграм-канале, по его информации, на войну в Украину принудительно забрали четверых его родственников: 55-летнего дядю Сайд-Ахмеда, а также двоюродных братьев — Адама, Юсупа и Хасана Янгулбаевых.
Как отметил Абубакар Янгулбаев, его двоюродный брат Хасан — отец новорожденного ребенка, также маленький ребенок есть у Адама Янгулбаева.
Покровск, Донецкая область. Последствия ракетной атаки
Польша возобновила прокачку нефти на поврежденной нитке трубопровода «Дружба»
Как сообщает польский оператор нефтепровода PERN, полная работоспособность поврежденного участка была восстановлена вечером 7 августа.
«Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние», — говорится в заявлении оператора.
Компания создала послеаварийную комиссию для выяснения причин, приведших к утечке.
- Разгерметизацию на одной из двух ниток трубопровода «Дружба», по которой осуществляются поставки сырой нефти в Германию, обнаружили вечером 5 августа на участке трубопровода в районе города Ходеч.
Россия за время войны на 40% опустошила крупнейший склад советской бронетехники
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth.
В материале издания речь идет о базе законсервированной военной техники Вагжаново в Бурятии — The Moscow Times называет ее самой крупной в России. Так, пишет издание, Вагжаново занимает территорию около 13 квадратных километров, что значительно больше площади любой другой известной базы хранения бронетехники на территории страны.
За пять месяцев до полномасштабного вторжения в Украину на базе хранилось около 3840 единиц техники, а к маю 2023 года количество бронетехники на территории Вагжаново сократилось до 2270 единиц. Таким образом, пишет The Moscow Times, за последние полтора года с базы вывези больше 40% единиц танков и боевых машин, при этом большая часть техники покинула Вагжаново после объявления мобилизации в сентябре 2022 года, отмечает издание.
США одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams
Об этом сообщил начальник отдела закупок армии США Даг Буш.
По оценкам Буша, танки прибудут в Украину в начале осени.
«Их надо доставить в Европу, и дальше в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. Это не просто танки, это полный пакет», — заявил Буш.
Накануне вечером под обстрел попал центр города Покровск в Донецкой области
Как сообщал глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, центр Покровска подвергся двойному удару ракетами «Искандер» — в 19:15 и 19:52 7 августа. В результате в городе были разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, административные здания, заведения питания и гостиница.
По данным на утро 8 августа, в результате обстрела Покровска ранены 67 человек, в том числе 29 работников полиции, семеро спасателей и двое детей. Еще семь человек погибли.
Один из погибших — заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Омельченко. Ему было 52 года.
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