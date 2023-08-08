Война Пятьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»

Чеченский правозащитник Абубакар заявил, что четверых его родственников принудительно отправили на войну в Украину

Как сообщил Янгулбаев в своем телеграм-канале, по его информации, на войну в Украину принудительно забрали четверых его родственников: 55-летнего дядю Сайд-Ахмеда, а также двоюродных братьев — Адама, Юсупа и Хасана Янгулбаевых.

Как отметил Абубакар Янгулбаев, его двоюродный брат Хасан — отец новорожденного ребенка, также маленький ребенок есть у Адама Янгулбаева.