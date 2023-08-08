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Война Пятьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 7 августа — здесь.

Главные новости:

  • В результате обстрела города Покровск в Донецкой области погибли семь человек, несколько десятков получили ранения.
  • В Польше возобновили прокачку нефти на поврежденной нитке трубопровода «Дружба».
  • США официально одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams.

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев заявил, что четверых его родственников принудительно отправили на войну в Украину 

Как сообщил Янгулбаев в своем телеграм-канале, по его информации, на войну в Украину принудительно забрали четверых его родственников: 55-летнего дядю Сайд-Ахмеда, а также двоюродных братьев — Адама, Юсупа и Хасана Янгулбаевых. 

Как отметил Абубакар Янгулбаев, его двоюродный брат Хасан — отец новорожденного ребенка, также маленький ребенок есть у Адама Янгулбаева. 

Покровск, Донецкая область. Последствия ракетной атаки

Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA
Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA
Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Польша возобновила прокачку нефти на поврежденной нитке трубопровода «Дружба»

Как сообщает польский оператор нефтепровода PERN, полная работоспособность поврежденного участка была восстановлена вечером 7 августа.

«Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние», — говорится в заявлении оператора.

Компания создала послеаварийную комиссию для выяснения причин, приведших к утечке.

  • Разгерметизацию на одной из двух ниток трубопровода «Дружба», по которой осуществляются поставки сырой нефти в Германию, обнаружили вечером 5 августа на участке трубопровода в районе города Ходеч.

Россия за время войны на 40% опустошила крупнейший склад советской бронетехники

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth. 

В материале издания речь идет о базе законсервированной военной техники Вагжаново в Бурятии — The Moscow Times называет ее самой крупной в России. Так, пишет издание, Вагжаново занимает территорию около 13 квадратных километров, что значительно больше площади любой другой известной базы хранения бронетехники на территории страны.

За пять месяцев до полномасштабного вторжения в Украину на базе хранилось около 3840 единиц техники, а к маю 2023 года количество бронетехники на территории Вагжаново сократилось до 2270 единиц. Таким образом, пишет The Moscow Times, за последние полтора года с базы вывези больше 40% единиц танков и боевых машин, при этом большая часть техники покинула Вагжаново после объявления мобилизации в сентябре 2022 года, отмечает издание.

США одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams

Об этом сообщил начальник отдела закупок армии США Даг Буш.

По оценкам Буша, танки прибудут в Украину в начале осени.

«Их надо доставить в Европу, и дальше в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. Это не просто танки, это полный пакет», — заявил Буш.

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Накануне вечером под обстрел попал центр города Покровск в Донецкой области

Как сообщал глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, центр Покровска подвергся двойному удару ракетами «Искандер» — в 19:15 и 19:52 7 августа. В результате в городе были разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, административные здания, заведения питания и гостиница.

По данным на утро 8 августа, в результате обстрела Покровска ранены 67 человек, в том числе 29 работников полиции, семеро спасателей и двое детей. Еще семь человек погибли.

Один из погибших — заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Омельченко. Ему было 52 года.

Meduza

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