В Польше возобновили прокачку нефти на поврежденной нитке трубопровода «Дружба»

В Польше на ранее поврежденном участке трубопровода возобновлены поставки нефти

Как сообщает польский оператор нефтепровода PERN, полная работоспособность поврежденного участка была восстановлена вечером 7 августа.

«Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние, — говорится в заявлении оператора. — Службы охраны окружающей среды PERN вместе со специализированной компанией по рекультивации остаются на месте».

Компания создала послеаварийную комиссию для выяснения причин, приведших к утечке.

Разгерметизацию на одной из двух ниток трубопровода «Дружба», по которой осуществляются поставки сырой нефти в Германию, обнаружили вечером 5 августа на участке трубопровода в районе города Ходеч.

Вторая нитка «Дружбы» продолжала функционировать без изменений.