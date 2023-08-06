В Польше из-за утечки остановили одну из ниток нефтепровода «Дружба»
Источник: PERN
Поставки нефти в Германию по одной из двух ниток трубопровода «Дружба» остановлены из-за выявленной утечки. Об этом сообщается на сайте компании PERN, оператора польского участка нефтепровода.
Разгерметизацию обнаружили вечером 5 августа на участке трубопровода в районе Ходеч. Вторая нитка «Дружбы» работает без изменений.
На месте аварии работают сотрудники государственной противопожарной службы и аварийно-спасательные службы PERN.
По данным оператора, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.
Компания PERN проводит расследование причин инцидента.