Международное информационное агентство , которое возглавляют Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы», сообщили «Сота» и ТАСС.

Заявка была подана 2 августа, свидетельствуют данные реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Роспатента. Как отмечают издания, название и логотип нового бренда идентичны названию и логотипу ликвидированной радиостанции.

Среди видов деятельности, для которых регистрируется бренд, указаны производство различного медиаконтента, а также различные услуги: от проката снаряжения для подводного погружения до контроля за нефтяными скважинами.

Главный редактор закрытой радиостанции Алексей Венедиктов заявил «Соте», что бренд «Эхо Москвы» «принадлежит ЗАО „Эхо Москвы“, которое существует и где миноритарии контролируют 33,5%». Таким образом, регистрация бренда со стороны МИА «Россия сегодня» не может быть осуществлена по закону, пишет «Сота».

В своем телеграм-канале Венедиктов так прокомментировал новость о регистрации бренда: «Это как переписывание учебника истории, „укрепляют прошлое“. В той же логике. И это пройдет».

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» подтвердили, что медиагруппа подала заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». «Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом», — объяснили представители медиагруппы.

В марте 2022 года «Эхо Москвы» было заблокировано и затем ликвидировано после получения от Генпрокуратуры предписания, в котором утверждалось, что радиостанция распространяет ложные сведения о российских военных в Украине.

На этом же основании после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России были заблокированы многие другие СМИ с независимыми редакциями, в том числе «Медуза».

В 2022 году Роспатент предоставил АНО «ТВ-Новости» (управляет телеканалом RT, который возглавляет Маргарита Симоньян) исключительное право на товарный знак «иноагент». «Медуза» оспаривала заявку RT и подавала собственную патентную заявку на его регистрацию, чтобы не допустить получения исключительного права RT и гарантировать, что обозначение «иноагент» смогут использовать все желающие без каких-либо ограничений.

«Медуза» также просила Роспатент отменить регистрацию товарного знака «иностранный агент», который принадлежит RT с 2020 года и препятствует выпуску мерча с таким наименованием. Все возражения «Медузы» были отклонены.

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