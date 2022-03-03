Договоренность о гуманитарных коридорах. Война «идет по плану». «Эхо Москвы» (почти) ликвидировано, «Дождь» остановил работу Главное о восьмом дне войны

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Жилой дом в Чернигове после обстрела, 3 марта 2022 года Roman Zakrevskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Прошла вторая встреча переговорщиков. Перед ее началом в российской делегации говорили, что намерены обсудить «военно-технический, гуманитарно-международный и политический» аспекты, а в украинской называли программой минимум обсуждение гуманитарных коридоров. В итоге приняты решения именно по программе минимум: согласно коммюнике, стороны «достигли понимания» об обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки еды и лекарств «в места наиболее ожесточенных боев» — с возможностью временного прекращения огня, но лишь на время эвакуации и только в соответствующих районах .

Обе стороны заявили, что рассчитывают провести третий раунд в ближайшее время; в российской делегации намекнули, что там будут обсуждаться некие договоренности, которые нуждаются в парламентской ратификации. Участник украинской делегации, советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил «Медузе», что Украина хочет «выйти на серьезные договоренности о прекращении огня и мире в самое ближайшее время».

Владимир Путин, похоже, не собирается заканчивать войну. Выступая на очередном Совбезе, он заверил россиян, что «специальная военная операция идет в соответствии с графиком, по плану» и пообещал многомиллионные выплаты семьям погибших военных. «Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, <…> чтобы никакая анти-Россия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала», — сказал он.

Настрой Путина подтвердили и французские СМИ по итогам его очередного разговора с Эммануэлем Макроном. «Интуиция президента [Макрона] подсказывает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин… Российские амбиции — захватить всю Украину», — сообщил источник BFM TV. При этом российский президент заверил Макрона, что «утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании».

Обстрелы украинских городов и бои продолжаются. В Чернигове, по сообщению , из-под завалов в течение дня достали тела 33 погибших и нашли 18 раненых. В Харькове после обстрелов утром пострадали по меньшей мере 13 человек. Бои идут в Энергодаре, где до этого местные жители выходили навстречу российской колонне, в Буче под Киевом и в других местах.

Владимир Зеленский заявил, что России следует готовиться к репарациям, и призвал Путина «сесть поговорить». Утром президент Украины сказал, что России придется выучить термины «репарации» и «контрибуции» и возместить Украине нанесенный ущерб. Позже во время общения с журналистами он эмоционально обратился к президенту России:

Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли! Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли.

Зеленский снова призвал Путина к переговорам Meduza

«Эхо Москвы» в прежнем виде ликвидировано. временно приостановил работу. Утром 3 марта совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы», опираясь на предписание Генпрокуратуры о якобы допущенных радиостанцией нарушениях. Коллектив продолжает работать на ютьюбе. Телеканал «Дождь» же, который заблокировали одновременно с «Эхом», объявил о временной приостановке работы. По словам гендиректора Натальи Синдеевой, коллективу «нужны силы и время, чтобы выдохнуть, чтобы понять, как работать дальше» — особенно с учетом ожидающегося принятия поправок об уголовном наказании за «заведомо ложное распространение информации» о российских военных.

Наталья Синдеева объявляет о приостановке работы «Дождя» Meduza

Несколько важных текстов, которые вышли у нас сегодня:

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