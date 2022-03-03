Зеленский заявил, что России предстоит выучить слова «репарации» и «контрибуции»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России предстоит возместить ущерб, нанесенный Украине в ходе войны.

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России учить слова и . Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме», — сказал президент Украины в очередном видеообращении.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь