Зеленский заявил, что России предстоит выучить слова «репарации» и «контрибуции»
Источник: Президент Украины
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России предстоит возместить ущерб, нанесенный Украине в ходе войны.
«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России учить слова „репарации“ и „контрибуции“. Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме», — сказал президент Украины в очередном видеообращении.