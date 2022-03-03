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Зеленский заявил, что России предстоит выучить слова «репарации» и «контрибуции»

Источник: Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России предстоит возместить ущерб, нанесенный Украине в ходе войны.

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России учить слова „репарации“ и „контрибуции“. Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме», — сказал президент Украины в очередном видеообращении.

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