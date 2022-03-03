Путин объявил о дополнительных выплатах в пять миллионов рублей семьям военнослужащих, погибших на войне в Украине

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине, будут выплачены предусмотренные законом пособия — 7,4 миллиона рублей. Об этом он рассказал на совещании с членами Совета безопасности России.

Президент также объявил о дополнительных единовременных выплатах в размере пяти миллионов рублей родственникам погибших.

Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине будут перечислены предусмотренное по закону страховое обеспечение и единовременные пособия — это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны и других силовых ведомств, участвующих в операции в размере пять миллионов рублей.

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Кроме того, Путин напомнил о предусмотренных законом выплатах военным, которые были ранены, в том числе по 2,9 миллиона рублей для контрактников, которые из-за ранения больше не могут служить.

Вместе с тем, также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны и сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в операции и получившим ранение. По три миллиона рублей.

В ходе своего выступления российский президент также заявил, что «спецоперация» в Украине идет «по плану» и «все поставленные задачи успешно решаются».