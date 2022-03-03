BFM TV: Макрон после переговоров с Путиным считает, что «худшее еще впереди»

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Французский лидер Эммануэль Макрон настроен пессимистично после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и считает, что ситуация в Украине может ухудшиться. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По данным BFM TV, во время беседы Путин заявил французскому коллеге, что операция российской армии идет «по плану» Москвы, и что будет «хуже», если украинские власти не примут его условия. Президент РФ также подтвердил намерение провести «денацификацию» Украины, сообщает телеканал.

«Интуиция президента [Макрона] подсказывает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин… Российские амбиции — захватить всю Украину. Военные цели Владимира Путина не изменились», — заявил источник BFM TV.

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3 марта Макрон и Путин провели переговоры в третий раз с начала войны в Украине. Они продолжались полтора часа. Как заявили в Кремле, Путин подробно прокомментировал обращение Макрона к французам, с которым тот выступил накануне, и не согласился «со многими озвученными тезисами».

«В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего ложью то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом… В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Путин заявил, что Россия «намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований». Он также сказал, что на переговорах с Киевом в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины, а также подчеркнул, что «задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены».

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