RT подал в суд на создателей мерча со словом «иноагент» в поддержку «Медузы»

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Медиахолдинг RT подал иск к московскому магазину Feelosophy Store, который выпустил мерч со словом «иноагент» в поддержку «Медузы». Карточка дела размещена в системе «Электронное правосудие».

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 14 декабря. Истцом в нем указано , ответчиком — основатель Feelosophy Store Григорий Сарибекян.

Суть претензий в карточке дела не раскрывается. Известна лишь сумма исковых требований: АНО «ТВ-Новости» требует с Сарибекяна 500 тысяч рублей.

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