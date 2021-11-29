Feelosophy Store выпустили новую футболку в поддержку «Медузы». Это тот самый магазин, который получил претензии от RT из-за «иноагентского» мерча

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Московский магазин актуальной одежды Feelosophy Store выпустил новые футболки в поддержку «Медузы», а также всех СМИ и людей, объявленных Минюстом «иностранными агентами». Это ярко-салатовый сигнальный жилет со светоотражающей вставкой и надписью «иноагент».

Кажется, ничего особенного? На самом деле у этой футболки невероятная предыстория, о которой читайте тут ⬇️ ⬇️ ⬇️

Подробнее о претензиях RT

RT хочет получить монополию на товарный знак «иностранный агент». Огромный государственный холдинг потребовал компенсацию от маленькой компании, выпустившей мерч в поддержку «Медузы»

Подробнее о претензиях RT

RT хочет получить монополию на товарный знак «иностранный агент». Огромный государственный холдинг потребовал компенсацию от маленькой компании, выпустившей мерч в поддержку «Медузы»

Чем хороша футболка. Во-первых, благодаря светоотражающим элементам в ней можно безопасно ездить на велосипеде — даже ночью и по трассе. Во-вторых, в неоновом свете она эффектно смотрится на вечеринках!

Важно: Feelosophy Store будет перечислять 30% от продажи каждой футболки «Медузе».

После претензий RT к Feelosophy Store «Медузе» пришлось снять с продаж предыдущую футболку, выпущенную в коллаборации с магазином. Теперь сигнальный жилет снова можно купить в «Магазе». Ура!

Георгий Сарибекян, основатель Feelosophy Store

Мы семь лет продаем только российские марки одежды, поддерживаем российского производителя, в том числе в период пандемии — поэтому особенно неприятно, что RT прет против настоящих патриотов. Мы выпустили футболку, потому что читаем и любим «Медузу». Действия RT нас не обрадовали, но и не напугали. Ситуация кринжовая, иначе не скажешь. Я все еще надеюсь, что это какая-то ошибка или случайность, а не спланированная акция. Покупателям [совместного мерча] желаем любить ближних, Россию и «Медузу».

Подробнее о Feelosophy Store

В России появились свои желтые жилеты. Это безумная коллаборация «Медузы» и Feelosophy Store!

Подробнее о Feelosophy Store

В России появились свои желтые жилеты. Это безумная коллаборация «Медузы» и Feelosophy Store!

Наташа Кондрашова