В России появились свои желтые жилеты. Это безумная коллаборация «Медузы» и Feelosophy Store!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мы уверены, в ярко-салатовой футболке вас заметят все! А особенно, если на ней огромными буквами написано «иностранный агент»… Московский магазин актуальной одежды Feelosophy Store сделал футболку-сигнальный жилет в поддержку «Медузы» и всех людей и (или) СМИ, объявленных «иноагентами».

Футболку можно надеть на велопрогулку и спокойно ехать по трассе — благодаря светоотражателям поездка станет безопаснее (даже ночью). А просто представьте, как эффектно вы будете смотреться на техно-вечеринке. Захотелось?

Мы можем точно сказать: Feelosophy Store — самый дерзкий бренд, с которым мы сотрудничаем. А футболка — самая яркая и неоднозначная вещь из всего нашего «Магаза». Но как она нам нравится! Чтобы нам помочь выжить в новых условиях, Feelosophy Store будет перечислять 30% от продажи каждой футболки «Медузе» . Спасибо!

«Одежда на русском языке»

Маленький магазин в подвальном помещении на Китай-городе открылся в 2012 году. До этого его основатель Георгий Сарибекян продавал унитазы в магазине сантехники, красил тепло-подстанции, верстал каталоги рыбных консервов, организовывал концерты и редактировал журнал «Ё» про музыку и культуру. Работа продавцом помогла ему понять, как общаться с людьми — разного социального положения и возраста. Сарибекян решил открыть свой бизнес, чтобы реализовать свои идеи в производстве вещей. Первый слоган Feelosophy Store — «Магазин одежды и надежды». Второй — «Одежда на русском языке».

Сейчас Feelosophy Store продают вещи современных российских дизайнеров, но прославились они своими принтами, которые обыгрывают названия брендов и зачастую отсылают к новостной повестке. Сарибекян признается, что сам постоянно читает «Медузу» и иногда от нашего пуша до создания дизайна уходит меньше часа. Так вышло, например, с принтом «Aqua Discoteca» после публикации расследования Алексея Навального о «дворце Владимира Путина».

Георгий Сарибекян, основатель Feelosophy Store

За новостями следил не всегда. Только с пяти лет начал интересоваться тем, что происходит в мире и особенно, конечно, в России. Это был 1991 год, бабушка мне связала свитер с триколором и я тогда, наверное, понял, что одежда может нести месседж.

Рисунок Георгия Сарибекяна. 1993 год

Сейчас приложение «Медузы» занимает почетное место на экране рабочего телефона между инстаграмом и телеграмом. Я пытался убрать «Медузу» на второй экран, отменить уведомления и даже удалить приложение и жить в своем маленьком дисфункциональном мире, но попытки не увенчались успехом, потому что я медиа-вампир. Когда началась пандемия, были дни, когда я прочитывал абсолютно все, что появлялось на «Медузе» и судорожно обновлял приложение — ждал, когда появятся еще новости. Больше всего я люблю лонгриды — и до сих пор нахожусь под впечатлением от текста про лагеря для уйгуров в провинции Синьцзян.

В Feelosophy Store, помимо Сарибекяна, еще три человека — Михаил Самсонов, Илья Фридман и Екатерина Комарова. Все они друзья, а до прихода в компанию были обычными покупателями Feelosophy Store. В магазине нет иерархии, все отношения в команде выстроены по принципу горизонтальных связей. Ребята работают продавцами-консультантами, убирают помещение, придумывают принты, печатают их, занимаются маркетингом. Многие люди благодаря магазину нашли вторую половинку и работу мечты, признается Сарибекян.

Тестовые футболки, которые нельзя продать, Feelosophy Store раздает бездомным на Китай-городе. А еще у магазина есть свое радио, которое можно послушать где бы вы ни находились.

Как поверить в силу медиа?

Летом 2011 года Feelosophy Store затопило — воды было по колено. Сарибекян попросил арендодателя решить эту проблему. Тот сообщил коммунальным службам, но никто ничего не хотел делать, потому что нужно было перекрыть трубы и оставить без воды несколько жилых домов. Рядом с магазином провалился асфальт, в общем, работать было невозможно. Через друзей Сарибекян вышел на The Village, но корреспондент отказалась писать об этом, объяснив, что издание «скорей про позитивную повестку». Сарибекян писал обращение председателю Высшего совета партии «Единая Россия» Борису Грызлову с просьбой разобраться в ситуации, ходил босиком к Администрации президента, но все было бесполезно.

В итоге основатель Feelosophy Store рассказал об этой истории журналистам «Россия 24» и «Вести Москва». Они сняли сюжет и поставили его в эфир. По словам Сарибекяна, через полчаса во дворе было около 50 человек, 10 машин техники и все местные депутаты и глава района. Проблему решили — воду откачали. Ответ от Грызлова тоже пришел, правда спустя месяц. «Это было 10 лет назад, много, конечно, изменилось, но так первый раз почувствовал силу медиа», — говорит Сарибекян.

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Наталья Кондрашова