Власти России представили в Москве новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Их презентовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и помощник президента России Владимир Мединский. Обновленное пособие состоит из четырех книг. В написании каждой из них участвовал Мединский. Соавтором учебников по истории России стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а по всеобщей истории — научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В учебнике для 11-х классов полностью переписали разделы о периоде 1970–2000-х годов, а также добавили раздел с 2014 года по сегодняшний день. Отдельный раздел посвящен (СВО) российских войск в Украине.

Фотографии раздела учебника об СВО опубликовали РИА Новости, РБК и телеканал «Звезда». О полномасштабном российском вторжении в Украину рассказывается в 37-м параграфе под названием «Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)». В нем затрагиваются такие темы, как отношения России и Запада в начале XXI века, «давление со стороны США», «фальсификация истории», «возрождение нацизма». В учебнике, в частности, утверждается, что «идеей фикс» западных стран стала «дестабилизация положения внутри России».

В части о войне в Украине приводятся слова президента РФ Владимира Путина, который утверждал, что Россия начала СВО, чтобы прекратить боевые действия в Украине. В учебники встречается фотография, сделанная в Кремле после аннексии украинских территорий, а также портрет Нурмагомеда Гаджимагомедова, которого первым из россиян посмертно наградили званием Героя России.

Также в учебнике можно найти оценку событий, которые происходят прямо сейчас, например продолжающегося ухода западных компаний из РФ из-за войны. «Такие уникальные времена случаются в истории нечасто. После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов, Не упустите этот шанс. Сегодня Россия поистине страна возможностей», — говорится в учебнике.

Новые учебники по истории для 10-х и 11-х классов будут применять в российских школах с начала нового учебного года, с 1 сентября 2023 года. Учебник будет стоить 849 рублей. В следующем году, как обещают власти РФ, появятся новые учебники по истории для 5–9-х классов, сообщил министр просвещения.

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