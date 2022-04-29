Роспатент решил предоставить RT исключительное право на товарный знак «иноагент»
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) решила удовлетворить заявку АНО «ТВ-Новости» (управляет телеканалом RT) на регистрацию товарного знака «иноагент».
Как рассказал «Медузе» патентный поверенный Алексей Башук, товарный знак еще не зарегистрирован, но это произойдет через один-два месяца, после уплаты государственной пошлины.
«Медуза» оспаривала заявку RT на регистрацию товарного знака «иноагент» и подавала собственную патентную заявку на его регистрацию, чтобы не допустить передачи эксклюзивных прав RT и гарантировать, что обозначение «иноагент» смогут использовать все желающие без каких-либо ограничений.
Кроме того, «Медуза» просила Роспатент отменить регистрацию товарного знака «иностранный агент», который принадлежит RT с 2020 года.
Все возражения «Медузы» были отклонены. Алексей Башук представлял интересы издания в этих спорах.
Легальная монополия RT на знак «иностранный агент», в частности, препятствует выпуску мерча с таким наименованием. В октябре 2021 года RT потребовал прекратить продажу футболок с такой надписью от компания Feelosophy Store, которая запустила мерч в поддержку «Медузы». При этом RT сам продает в своем интернет-магазине футболки с надписями «иностранный агент» и «foreign agent».