Финляндия после запроса «Медузы» запретила передавать в Россию данные клиентов зарубежного сервиса такси «Яндекса»

Офис омбудсмена по защите данных (DPA) Финляндии выпустил срочное распоряжение о приостановке передачи в Россию любых персональных данных клиентов службы такси , работающей в Финляндии и Норвегии. Это произошло после запроса «Медузы» к властям Финляндии по поводу постановления правительства РФ, предоставляющего ФСБ с 1 сентября 2023 года круглосуточный удаленный доступ к базам данных агрегаторов такси, включая зарубежные сервисы «Яндекса».

Омбудсмен Финляндии по кибербезопасности Ану Талус заявила «Медузе», что вопрос безопасности данных сервиса такси «вызывает беспокойство» и требует «детальной оценки». При этом она отметила, что узнала о постановлении правительства РФ от журналистов «Медузы».

Согласно пресс-релизу офиса омбудсмена от 8 августа, временный запрет на передачу данных в Россию будет действовать с 1 сентября до 30 ноября 2023 года. «DPA Финляндии стало известно о законодательной реформе, которая вступит в силу в России в начале сентября, в соответствии с которой Федеральная служба безопасности РФ получит право получать данные, обрабатываемые в операциях такси. Информация, собираемая в приложении такси Yango, может включать, например, информацию о местоположении клиента и адрес поездки на такси. DPA Финляндии считает, что Yango не может защищать персональные данные, как того требует законодательство ЕС, после законодательной реформы в России», — говорится в распоряжении офиса омбудсмена.

Как выяснила «Медуза», все данные сервиса такси «Яндекс Go», а также его зарубежного аналога Yango, сейчас хранятся в российских дата-центрах в Московской, Рязанской и Владимирской областях. До начала полномасштабной войны в Украине часть данных Yango хранилась в дата-центре компании в городе Мянтсяля в Финляндии. Однако для бесперебойной работы сервиса информация дублировалась во всех дата-центрах «Яндекса» без разделения на поездки по России и за границей.

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