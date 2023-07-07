Мишустин предоставил ФСБ круглосуточный удаленный доступ к базам данных агрегаторов такси

С 1 сентября 2023 года ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных служб заказов такси, включенных в реестр организаторов распространения информации.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, службы заказа такси, не попавшие в реестр, должны будут предоставлять информацию по требованию ФСБ в течение 10 рабочих дней с момента поступления запроса, а при наличии в запросе пометки «срочно» — в течение трех дней.

Если служба такси не может предоставить информацию в указанный срок, то она должна сообщить ФСБ о сроках, необходимых для выполнения запроса, а также объяснить задержку.

По данным проекта «Роскомсвобода», который в том числе отслеживает пополнение реестра организаторов распространения информации, сейчас в нем 371 запись. В январе 2022 года в реестр ОРИ включили сервисы «Яндекса». О внесении в перечь других служб такси не сообщалось.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о работе такси, по которому водители и службы заказа такси обязаны хранить данные о совершенных поездках в течение полугода и передавать эту информацию по требованию правоохранительных органов.

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