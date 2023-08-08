«Яндекс» отрицает, что ФСБ получит доступ к данным о поездках на такси за пределами России

Информацию о поездках на такси могут получить правоохранительные органы только той страны, где поездка была совершена. Об этом сообщили «Медузе» в пресс-службе «Яндекса», комментируя информация о том, что к данным клиентов, которые пользуются сервисом за границей, будет иметь доступ ФСБ.

В «Яндексе» заявили, что «большинство современных высоконагруженных интернет-сервисов устроены таким образом, что множество копий данных в зашифрованном виде хранятся в разных дата-центрах».

«Крупнейшие интернет-сервисы не осуществляют физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис. При этом запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку — по процедурам, прописанным в локальных законах», — сказали в компании.

В пресс-службе заявили, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах». В компании добавили, что после 1 сентября «эта логика не изменится».

Как выяснила «Медуза», данные клиентов, которые пользуются сервисом «Яндекс Go», в том числе за границей, теперь хранятся только в российских дата-центрах — в Московской, Рязанской и Владимирской областях. До начала войны в Украине часть данных компания хранила в дата-центре в городе Мянтсяля в Финляндии, но для бесперебойной работы сервиса информация дублировалась во всех дата-центрах «Яндекса» без разделения на поездки по России и за границей. С 1 сентября к этим данным сможет получить доступ ФСБ. Несмотря на войну и санкции, сервис «Яндекс Go» до сих пор работает (чаще всего под названиями Yango и Yandex Go) более чем в двадцати странах мира, включая Израиль, Норвегию, Финляндию, Беларусь, Казахстан, Грузию и Армению.

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