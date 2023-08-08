Россия приостановила соглашения об избежании двойного налогообложения с США, странами Европы, Японией и Австралией

Президент России подписал указ о приостановке действия договоров об избежании двойного налогообложения с более 30 странами, в том числе США и несколькими странами Евросоюза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, такое решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с «недружественными» действиями некоторых стран. Действие перечисленных в указе документов приостанавливается «до устранения» иностранными государствами «допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц».

Соглашения об избежании двойного налогообложения (в части доходов и имущества) приостанавливаются с некоторыми странами Евросоюза, в том числе Италией, Германией, Францией, Польшей, Литвой, Венгрией, Чехией, а также с США, Южной Кореей, Великобританией, Сингапуром, Австралией, Японией и другими. Всего в указе указаны 38 стран.

Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

С предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами выступили в середине марта Минфин и МИД РФ. В Минфине объяснили это тем, что в феврале Евросоюз включил Россию в «серый список налоговых юрисдикций. Ведомство посчитало это введением ограничительных мер в одностороннем порядке, что «является нарушением международного права».

Соглашение об избежании двойного налогообложения позволяет юридическим и физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами одной страны, но получающими доход в другой, платить налог с него только в одной стране.

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