МИД и Минфин РФ предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми «недружественными» странами

Министерство финансов и МИД РФ предлагают приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения сразу со всеми «недружественными странами». Для этого, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минфин, предлагается издать специальный президентский указ.

Минфин напоминает, что в феврале Евросоюз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций.

«Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер», — заявили в Минфине РФ. Такой ответной мерой и должна стать приостановка — «до восстановления нарушенных прав России» — соглашения об избежании двойного налогообложения.

Если предложение будет принято, действие соглашений будет приостановлено с момента выхода соответствующего указа президента РФ. Соглашения, действия которых собираются «приостановить», нужны для того, чтобы не платить налог с одного и того же дохода сразу в двух государствах.

Действие соглашения об избежании двойного налогообложения в мае 2022 года приостановила Латвия, назвав причиной такого решения нарушение РФ международного права и потребовав вывести войска из Украины. В ответ Россия также приостановила действие этого документа.

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