Госдума поддержала денонсацию соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения

Госдума РФ проголосовала за денонсацию соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил «Интерфакс».

Законопроект о денонсации был внесен в парламент в декабре. Теперь его должны одобрить Совет Федерации и президент Владимир Путин.

В мае 2022 года Латвия уведомила Россию о приостановке действия соглашения, назвав причиной такого решения нарушение РФ международного права и потребовав вывести войска из Украины. В ответ Россия также приостановила действие этого документа в сентябре.

«В силу того, что возврат Латвийской стороны к выполнению обязательств в рамках соглашения представляется маловероятным, соглашение подлежит денонсации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соглашение позволяет избежать ситуации, когда налог с дохода (прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, доходов артистов и спортсменов) приходится платить в двух странах.

Документ был подписан в 2010 году. Если Россия направит уведомление о денонсации соглашения до 30 июня 2023 года, его действие прекратится с 1 января 2024-го.

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