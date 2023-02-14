Евросоюз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций. В основном в него входят офшоры

Власти Евросоюза обновили так называемый серый список — перечень юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС по налоговым вопросам. В список добавили Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В совете отметили, что Россия не выполнила обязательства по «устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний». Речь идет о поправках, принятых в 2022 году и регулирующих режим специальных административных районов, отмечает «Интерфакс». Их в России два — в Приморье и Калининградской области.

«Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после начала российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении.

Несколько стран убрали из «серого списка». Так, Барбадос, Ямайку, Северную Македонию и Уругвай исключили, поскольку они реформировали свое налоговое законодательство. Гонконг, Малайзия и Катар получили отсрочки для устранения несоответствий международным стандартам налоговой конкуренции.

Теперь в «сером списке» 16 юрисдикций. Преимущественно, речь идет об офшорах, включая Багамские острова, Панаму, Тринидад и Тобаго, Вануату.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.