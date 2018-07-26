Госдума приняла законопроект о российских офшорах

Офшоры будут размещены на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае.

Нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о создании территорий с особым правовым режимом.

О том, что в России разрабатывается законопроект о внутренних офшорах, стало известно весной 2018 года. «Ведомости» тогда писали, что речь идет об одной из форм поддержки бизнесменов , попавших в санкционные списки.

Зарегистрироваться в российских офшорах и получить статус международной компании смогут только иностранные юридические лица, принявшие на себя обязательство в течение полугода инвестировать в регион 50 миллионов рублей.

Для международных компаний будет действовать специальные правила валютных расчетов и особый налоговый режим, например, они не будут платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов.