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Правительство РФ создаст офшорные зоны для олигархов из санкционного списка

Ведомости
06:40, 10 апреля 2018
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Одной из мер поддержки, которую власти РФ пообещали оказать бизнесменам, попавшим в расширенный американский санкционный список, может быть создание офшорных зон, куда они смогут быстро и без налогов вернуть капиталы, пишут «Ведомости».

По данным источников издания, в правительстве обсуждается возможность создания таких офшорных зон в Калининграде на острове Октябрьский и во Владивостоке на острове Русский.

Планируется, что в такие особые зоны российские бизнесмены смогут перевести иностранные структуры, в том числе офшоры, сохранив их правовую форму. Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России, а доходы, полученные за пределами страны налогами облагаться не будут.

Кроме того, резиденты особых зон получат возможность не раскрывать часть сведений о компании, например, о ее участниках или руководстве. Также обсуждается возможность освобождения таких компаний от действия соглашений об избежании двойного налогообложения и правил для контролируемых иностранных компаний.

Законопроект разработан Минэкономразвития, сказал его представитель, сейчас документ согласуется с профильными ведомствами, принять его планируется в весеннюю сессию. 

Ведомости
Ранее российские чиновники уже сообщали о планах ввести на островах Октябрьский и Русский режим специальных зон. В частности, в Минфине говорили, что на этих территориях могут быть созданы офшоры для организованных торгов криптовалютой.
США 6 апреля представители расширенный санкционный список, включив в него 23 российских бизнесмена и чиновника, а также несколько компаний. В список, помимо прочих, попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Акции «Русала», где Дерипаске и Вексельбергу принадлежат значительные доли, упали более чем на 30%. Также снизилась стоимость и ценных бумаг связанной с Дерипаской компании En+ Group. Расширение санкций также вызвало обвал котировок на Московской бирже 9 апреля и снижение биржевого курса рубля.

Новые санкции США в отношении России и их последствия

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