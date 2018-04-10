Правительство РФ создаст офшорные зоны для олигархов из санкционного списка

Одной из мер поддержки, которую власти РФ пообещали оказать бизнесменам, попавшим в расширенный американский санкционный список, может быть создание офшорных зон, куда они смогут быстро и без налогов вернуть капиталы, пишут «Ведомости».

По данным источников издания, в правительстве обсуждается возможность создания таких офшорных зон в Калининграде на острове Октябрьский и во Владивостоке на острове Русский.

Планируется, что в такие особые зоны российские бизнесмены смогут перевести иностранные структуры, в том числе офшоры, сохранив их правовую форму. Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России, а доходы, полученные за пределами страны налогами облагаться не будут.

Кроме того, резиденты особых зон получат возможность не раскрывать часть сведений о компании, например, о ее участниках или руководстве. Также обсуждается возможность освобождения таких компаний от действия соглашений об избежании двойного налогообложения и правил для контролируемых иностранных компаний.