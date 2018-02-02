Минфин предложил создать в России офшоры для торговли криптовалютой
Минфин рассматривает возможность создания в России специальных офшоров для организованных торгов криптовалютой, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Такие офшорные зоны, по словам Моисеева, могут быть созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. Соответствующий законопроект, добавил он, уже готовится.
Создание подобных офшорных зон, подчеркнул замминистра финансов, позволит узаконить обмен криптовалют на российской территории.
Против того, чтобы в России был разрешен обмен криптовалют, выступает Центробанк. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что считает допустимым разрешить в России майнинг, но обмен криптовалют, по ее мнению, следует вывести за пределы страны из-за высоких рисков, которые несут подобные операции.
«Может, это не будет на общей территории (России), но в рамках специальных территорий, вроде свободного порта Владивосток. Там уже присутствует элемент офшора, сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим», — сказал замминистра.