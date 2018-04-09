Курс евро на Московской бирже за день вырос почти на три рубля
Курс единой европейской валюты на торгах на Московской бирже преодолел отметку в 74 рубля, сообщает «Финам». С начала торговой сессии евро подорожало почти на три рубля.
Доллар торгуется выше отметки в 60 рублей. По сравнению с закрытием предыдущих торгов американская валюта подорожала почти на 2 рубля.
Ранее в понедельник курс евро сначала преодолел отметку в 72 рубля, а затем впервые за почти 1,5 года стал стоить дороже 73 рублей.
Биржевой курс российской валюты снижается на фоне расширения США своего санкционного списка. В новый список, представленный Минфином США в пятницу, 6 апреля, попали 23 российских бизнесмена и чиновника, а также несколько компаний.
В список, в частности, включены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Акции «Русала», где Дерипаске и Вексельбергу принадлежат значительные доли, на Московской бирже 9 апреля упали более чем на 30%. Также снизилась стоимость и ценных бумаг связанной с Дерипаской компании En+ Group.