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Курс евро на Московской бирже за день вырос почти на три рубля

Финам
13:53, 9 апреля 2018
Надежный источник

Курс единой европейской валюты на торгах на Московской бирже преодолел отметку в 74 рубля, сообщает «Финам». С начала торговой сессии евро подорожало почти на три рубля.

Доллар торгуется выше отметки в 60 рублей. По сравнению с закрытием предыдущих торгов американская валюта подорожала почти на 2 рубля.

Ранее в понедельник курс евро сначала преодолел отметку в 72 рубля, а затем впервые за почти 1,5 года стал стоить дороже 73 рублей.

Биржевой курс российской валюты снижается на фоне расширения США своего санкционного списка. В новый список, представленный Минфином США в пятницу, 6 апреля, попали 23 российских бизнесмена и чиновника, а также несколько компаний.
В список, в частности, включены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Акции «Русала», где Дерипаске и Вексельбергу принадлежат значительные доли, на Московской бирже 9 апреля упали более чем на 30%. Также снизилась стоимость и ценных бумаг связанной с Дерипаской компании En+ Group.

Новые санкции в отношении России и их последствия

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