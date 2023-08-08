США официально одобрили поставку первой партии танков Abrams Украине

США одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша.

По оценкам Буша, танки прибудут в Украину в начале осени.

«Их надо доставить в Европу, и дальше в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. Это не просто танки, это полный пакет», — заявил Буш.

О планах передать Украине танки Abrams США впервые заявили в январе. В мае в Германии начались тренировки украинских военных для управления танками.

В общей сложности Вашингтон рассчитывает поставить Киеву 31 танк Abrams, что составляет один украинский танковый батальон.

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