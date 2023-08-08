США официально одобрили поставку первой партии танков Abrams Украине
Источник: edition.cnn.com
США одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша.
По оценкам Буша, танки прибудут в Украину в начале осени.
«Их надо доставить в Европу, и дальше в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. Это не просто танки, это полный пакет», — заявил Буш.
О планах передать Украине танки Abrams США впервые заявили в январе. В мае в Германии начались тренировки украинских военных для управления танками.
В общей сложности Вашингтон рассчитывает поставить Киеву 31 танк Abrams, что составляет один украинский танковый батальон.