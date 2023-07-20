Пентагон объявил, что сконцентрируется не на поставках, а ремонте уже отправленной Украине военной техники Это признак того, что война затянется на годы, считает Politico

Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Акцент в работе западных союзников с Украиной значительно сместился в сторону ремонта и поддержки вооружений, уже поставленных ВСУ, заявил замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте в интервью Politico. По мнению издания, это признак того, что война в Украине затянется на годы.

«Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства по обучению и ремонту, нам приходится делать гораздо больше вместе, поэтому страны-партнеры будут уделять этому больше внимания», — заявил Лапланте в интервью.

За 17 месяцев полномасштабной войны, пишет издание, Украина накопила «ошеломляющий и разнообразный» арсенал вооружений, нуждающихся в обслуживании. Это немецкие танки, американские гаубицы, итальянские системы ПВО, а также британские, польские, канадские, французские и чешские машины. В ходе контрнаступления ВСУ, начавшегося в июне, отмечает Politico, украинская армия потеряла часть американских боевых машин пехоты Bradley, а немецкие танки Leopard получили повреждения.

Уильям Лапланте руководит рабочей группой из 22 стран, возглавляемой США, Великобританией и Польшей, которая стремится поддерживать поставленную Украине западную технику в рабочем состоянии. Помимо вопросов поддержки Украины группа отвечает за пополнение оборонных складов США и стран Европы.

Группа регулярно встречается с украинскими военными. «Что им еще нужно? Можем ли мы прислать еще какие-нибудь детали?» — говорит замглавы Пентагона. По его словам, группа помогла Украине создать службу поддержки поставок, которая отслеживает более четырех тысяч линий снабжения запчастей для западного оборудования, переданного ВСУ.

«Мы следим за тем, чтобы у украинцев было все необходимое. И если запчасти нужно поставить из страны на другом конце света, мы обеспечиваем доставку. Таким образом, сейчас большая часть работы приходится на поддержание работоспособности», — сказал Уильям Лапланте.

Кроме того, США перевели на украинский язык более 700 технических руководств по вооружениям, переданным украинской армии, а также обратились к оборонным компаниям по всему миру, чтобы получить технические данные по этим системам.

Politico указывает на разногласия между некоторыми союзниками Украины, например, Германия и Польша в этом месяце не смогли договориться о том, чтобы создать в Польше центр по ремонту танков Leopard-2, поставленных ВСУ, из-за чего машины, поврежденные в ходе украинского наступления, продолжают ждать ремонта. В то же время власти Великобритании добилось большего успеха, действуя в одностороннем порядке, и заключили с компанией Babcock контракт на 60 миллионов долларов на ремонт танков Challenger 2 и других боевых машин, переданных Украине. Этот контракт «обеспечивает существенную поддержку Украины на поле боя», заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как отмечает издание, поставки вооружений Украине также продолжаются. На этой неделе состоялось заседание по обороне Украины, на котором обсуждали поставки оборудования для разминирования и мобильных систем ПВО малой дальности, сообщил источник Politico. После встречи США объявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов.

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