Handelsblatt: Германия откажется от строительства в Польше центра по ремонту танков Leopard. В Минобороны ФРГ утверждают, что переговоры еще продолжаются

Власти Германии решили выйти из договора с Польшей о строительстве на ее территории центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, переданных Украине. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, такое решение связано с завышенной с точки зрения Берлина ценой проекта, заявленной Варшавой.

Официально в Минобороны Германии сообщили Handelsblatt, что окончательное решение еще не принято и переговоры с польской стороной продолжаются.

В начале июля Spiegel писал, что Берлин и Варшава не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard в Польше. Как писало издание, контракт между польским оборонным концерном PGZ и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall так и не был заключен.

Spiegel отмечал, что PGZ хочет взимать более 100 тысяч евро за первоначальную диагностику танков, тогда как в Германии за это обычно платят около 12 тысяч евро. Кроме того, польская компания не хочет брать на себя никаких гарантий на ремонт.

Handelsblatt уточняет, что необходимость создания центра по ремонту в Польше связана с тем, чтобы обслуживание танков Leopard было как можно ближе к украинской границе.

10 июля немецкий концерн Rheinmetall объявил, что откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение трех месяцев. По словам гендиректора компании Армина Паппергера, на предприятии будут также обучать украинских специалистов обслуживанию танков и другой бронетехники.

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