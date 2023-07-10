Немецкий концерн Rheinmetall пообещал в ближайшие три месяца открыть в Украине завод по производству бронетехники

Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель, заявил в интервью CNN гендиректор компании Армин Паппергер.

По его словам, предприятие будет расположено на западе страны. Управление заводом Rheinmetall планирует осуществлять совместно с украинским государственным оборонным концерном «Укроборонпромом». На предприятии, добавил бизнесмен, будут обучать украинских специалистов обслуживанию танков и другой бронетехники.

Паппергер отметил, что завод будет защищен от возможных российских ударов: «Сейчас [в Украине] много заводов, производящих военную продукцию. Это просто еще один. Мы можем защитить его», — сказал он.

Кроме того, глава компании сообщил о намерении Rheinmetall увеличить ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 до 600 тысяч. По его словам, большую часть из этих снарядов планируется поставлять в Украину.

В марте 2023 года гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн ведет переговоры с Киевом по поводу строительства завода на территории Украины. Тогда речь шла о строительстве завода, который сможет выпускать около 400 танков в год. Стоимость строительства в компании оценили в 200 миллионов евро.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новость о возможном строительстве завода в Украине «примитивным троллингом киевского режима». Тем не менее он добавил, что «если фрицы все-таки решат строить», то Россия «отметит это событие салютом из „Калибров“ и других пиротехнических устройств».

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