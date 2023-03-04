Немецкий концерн Rheinmetall предложил построить танковый завод в Украине. Медведев пообещал отметить это «салютом из „Калибров“»

Немецкий военный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве завода по производству танков на территории Украины. Об этом в интервью Rheinische Post заявил глава компании Армин Паппергер. Выдержки беседы публикуют Spiegel и Reuters.

Бизнесмен считает, что строительство завода обойдется примерно в 200 миллионов евро и его можно будет защитить средствами ПВО от налетов российской авиации.

По его прогнозам, предприятие сможет выпускать в год до 400 основных боевых танков типа Panther KF51 (прототип боевого танка нового поколения, представленный Rheinmetall летом 2022 года, который, как предполагается, должен заменить устаревающие Leopard 2).

Паппергер охарактеризовал переговоры с правительством Украины как перспективные, выразив надежду, что решение будет принято в течение следующих двух месяцев.

«Для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. Даже если Германия отдаст все 300 танков Leopard 2, имеющихся в распоряжении Бундесвера, этого все равно будет слишком мало», — добавил глава Rheinmetall.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новость о возможном строительстве танкового завода в Украине «примитивным троллингом киевского режима». «Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из „Калибров“ и других пиротехнических устройств», — написал он в своем телеграм-канале.

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В январе ряд стран Запада, включая США, Польшу, Германию и Великобританию, анонсировали поставки танков Украине. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, по состоянию на конец января западные страны обещали передать Киеву 320 танков, в том числе немецкие Leopard 2, британские Challenger и американские M1 Abrams. Позднее власти Германии также одобрили передачу Украине 178 танков Leopard 1 в дополнение к ранее анонсированным поставкам.

По оценкам британской The Times, к началу апреля линии фронта достигнут лишь 50 из обещанных боевых машин. Как заявлял Spiegel министр обороны Великобритании Бен Уоллес, многие западные страны обнаружили, что у них нет необходимого количества исправных боевых машин для Киева.

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