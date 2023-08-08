Польша направит дополнительные войска на границу с Беларусью

Минобороны Польши согласилось направить дополнительные войска на границу с Беларусью после запроса пограничной службы. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщает Польское агентство новостей (PAP).

Накануне глава пограничной службы Польши Томаш Прага обратился к Минобороны с просьбой направить дополнительно еще тысячу военнослужащих на границу с Беларусью.

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой главы пограничной охраны об увеличении участия армии в защите границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и выделить дополнительных солдат для патрулирования польско-белорусской границы», — говорится в заявлении Блащака.

PAP уточняет, что сейчас на границе с Беларусью несут службу две тысячи польских военнослужащих.

В Польше начали усиливать границу с Беларусью после того, как туда начали перемещаться наемники ЧВК Вагнера. В начале июля на границу отправили 500 полицейских.

1 августа Минобороны Польши заявило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Минск это отрицает. После этого Польша перебросила к границе с Беларусью боевые вертолеты двух бригад польской армии.

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