Польша направит 500 полицейских для усиления границы с Беларусью
Польша отправит 500 офицеров полиции на границу с Беларусью. Об этом объявил глава МВД страны Мариуш Каминьский.
Он объяснил это решение «напряженной ситуацией на границе с Беларусью».
Глава МВД добавил, что 500 полицейских присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам военных, которые уже охраняют границу.
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее заявил, что власти решили усилить обороноспособность восточной границы страны в связи с перемещением ЧВК Вагнера в Беларусь. По его мнению, размещение там наемников может быть потенциально опасно для Украины, Польши и Литвы.
«Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо более сложную, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор», — говорил вице-премьер.
После военного мятежа 23-24 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, как сообщали в Кремле, «уйдет в Беларусь». Что будут делать ЧВК в Беларуси, неизвестно.
СМИ и телеграм-каналы публиковали спутниковые снимки, из которых следует, что в Могилевской области недалеко от города Осиповичи на территории воинской части начались масштабные строительные работы. Предполагается, что под Осиповичами строят лагерь для подразделений ЧВК Вагнера