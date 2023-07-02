Польша направит 500 полицейских для усиления границы с Беларусью

Польша отправит 500 офицеров полиции на границу с Беларусью. Об этом объявил глава МВД страны Мариуш Каминьский.

Он объяснил это решение «напряженной ситуацией на границе с Беларусью».

Глава МВД добавил, что 500 полицейских присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам военных, которые уже охраняют границу.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее заявил, что власти решили усилить обороноспособность восточной границы страны в связи с перемещением ЧВК Вагнера в Беларусь. По его мнению, размещение там наемников может быть потенциально опасно для Украины, Польши и Литвы.

«Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо более сложную, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор», — говорил вице-премьер.

После военного мятежа 23-24 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, как сообщали в Кремле, «уйдет в Беларусь». Что будут делать ЧВК в Беларуси, неизвестно.

СМИ и телеграм-каналы публиковали спутниковые снимки, из которых следует, что в Могилевской области недалеко от города Осиповичи на территории воинской части начались масштабные строительные работы. Предполагается, что под Осиповичами строят лагерь для подразделений ЧВК Вагнера

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