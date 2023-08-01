Минобороны Польши заявило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны

Два белорусских вертолета 1 августа нарушили воздушное пространство Польши. Об этом сообщило министерство национальной обороны Польши.

В сообщении говорится, что вертолеты совершали учения, о чем белорусская сторона заранее проинформировала Польшу. Пересечение воздушной границы произошло в районе населенного пункта Беловежа на очень низкой высоте, что затрудняет обнаружение радиолокационными системами.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак поручил увеличить количество военнослужащих на границе и выделить дополнительные средства, в том числе боевые вертолеты.

Об инциденте также проинформировали НАТО, отмечается в сообщении. В МИД Польши также вызвали временного поверенного по делам Беларуси для объяснения произошедшего.

О том, что белорусские вертолеты залетали на территорию Польши, сообщали OSINT-аналитики SluzbyiObywatel. Проект писал, что речь идет о вертолетах Ми-24 и Ми-8.

Обновление. Минобороны Беларуси назвало обвинения Польши «надуманными» и заявило, что они были сделаны польским руководством «для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы». «Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — говорится в сообщении.

В Беларусь последние недели прибывают колонны ЧВК Вагнера. 20 июля Минобороны Беларуси объявило, что подразделения сил специальных операций белорусской армии проведут учения с наемниками ЧВК на полигоне «Брестский» вблизи польской границы.

23 июля Александр Лукашенко заявил, что его стали «напрягать» бойцы ЧВК Вагнера, дислоцированные в Беларуси, поскольку хотят «сходить на экскурсию в Варшаву». 1 августа Лукашенко назвал свои слова шуткой.

После перемещения наемников ЧВК Вагнера в Беларусь власти Польши объявили, что решили усилить обороноспособность восточной границы страны. Глава МВД страны Мариуш Каминьский заявил, что на границу с Беларусью отправят 500 полицейских.