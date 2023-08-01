Лукашенко неделю назад: напрягают вагнеровцы, хотят на экскурсию в Варшаву. Лукашенко сегодня: я пошутил

Александр Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что наемники ЧВК Вагнера, приехавшие в Беларусь после , хотели «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», пишет «Белта».

23 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге Лукашенко говорил: «Нас стали напрягать вагнеровцы. „Хочется на Запад. Разрешите нам“. Говорю, вам зачем на Запад? „Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув“. Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие». Тогда же он демонстрировал Путину карту, на которой якобы показана переброска польских войск к границам Союзного государства.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону возле Гродно в Беларуси.

1 августа Лукашенко, выступая на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, ответил, что Беларуси «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор и никакой отряд вагнеровцев к нему не перемещается.

Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под воевали эти вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят.

Пусть еще [польские власти] скажут белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК. Также Минобороны Беларуси анонсировало совместные учения с наемниками ЧВК Вагнера на полигоне «Брестский» вблизи польской границы. Член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявлял, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.

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