Премьер-министр Польши: больше ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора

Больше ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону , сообщают польские агентства PAP и RMF24 со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

«Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского коридора возле Гродно в Беларуси», — сказал Моравецкий на пресс-конференции в ходе своего визита на завод бронетехники в Гливице.

По словам премьер-министра, произошедшее — это «шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». Моравецкий пояснил, в последние годы с территории Беларуси в Польшу и другие страны ЕС резко участилось число попыток нелегального перехода границы.

Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий допустил, что наемники могут сами начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

В то же время белорусское издание «Зеркало» отмечает, что сообщений о перемещении значительного числа наемников ЧВК Вагнера в район Гродно пока не было. Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» пишет, что в Гродненском районе в непосредственной близости от границы с Литвой и Польшей находится полигон «Гожский», куда наемники могли прибыть для тренировок с белорусскими военными.

После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня было объявлено, что основатель компании Евгений Пригожин «уйдет» в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. В свою очередь член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до десяти тысяч наемников.

23 июля Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Путиным в Петербурге, что его стали «напрягать» бойцы ЧВК Вагнера, дислоцированные в Беларуси, поскольку они хотят «сходить на экскурсию в Варшаву».