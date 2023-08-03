Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью

Польша перебросила к границе с Беларусью боевые вертолеты двух бригад польской армии. Об этом, сообщает TVP Info, заявил заместитель командующего Генерального командования Вооруженных сил Польши Марек Соколовский.

По его словам, вертолеты будут базироваться на двух позициях в режиме немедленного реагирования в соответствии с приказом главы Минобороны Польши Мариуша Блащака. Накануне он поручил увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные средства, в том числе вертолеты.

«Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты с полными летными правами, есть пилоты, которые были со мной в Афганистане и Ираке и применяли бортовое вооружение и ракеты. Они опытные. Если случится что-то тревожное, они без колебаний применят оружие», — сказал Соколовский на брифинге в городе Белосток.

Решение об усилении границы Польши с Беларусью было принято после того, как, по данным Варшавы, 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши в районе Беловежи. Варшава сообщила о случившемся в НАТО. В МИД Польши также вызвали временного поверенного по делам Беларуси для объяснений произошедшего.

Минобороны Беларуси все отрицало, назвав обвинения Польши «надуманными». В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши и призвали Варшаву «не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства».